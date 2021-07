Olympic Subsea ruller ut Vessel Insight

VESSEL INSIGHT

Kongsberg Digitals Vessel Insight tilbyr en datainfrastruktur fra skip til sky (cloud) som samler og aggregerer kvalitetsdata på en kostnadseffektiv og sikker måte.

Vessel Insight gir tilgang til flåteoversikt, fartøyspesifikke dashboards, verktøy for dataanalyse, samt kraftige API-er.

Som Vessel Insight-abonnent har kunder tilgang til et stort utvalg av applikasjoner og tjenester på Kognifai Marketplace som kan gi dataene deres forretningsverdi.

Olympic Subsea har som mål å være den mest spesialiserte og beste ytende partneren innen havenergi. Nå har selskapet signert for en utrulling av Kongsberg Digitals datainfrastrukturtjeneste Vessel Insight. Denne oppgraderingen gjør dem i stand til å fortsette den digitale reisen som startet ved implementeringen av Vessel Performance. Det første fartøyet med en total utrulling er Olympic Artemis.– Vi gleder oss virkelig over å jobbe med selskaper som er ambisiøse og ser det massive potensialet for endring gjennom teknologi. Med Vessel Insight får Olympic Subsea muligheten til å bruke data til analyse, til å forutse og til å forbedre prosessene på fartøy og flåter, som igjen gjør dem i stand til å levere på deres mål for sikkerhet, effektivitet, bærekraft og kostnadseffektivitet, sier Andreas Jagtøyen, Executive Vice President for Digital Ocean i Kongsberg Digital.Med full tilgang til kontekstualiserte data fra hele flåten, vil Olympic Subsea være enda nærere målet om å ha verdens mest moderne, fleksible og oppgavetilpassede flåte med fartøy som er optimalisert for trygge, effektive og kostnadseffektive undervanns- og fornybaroperasjoner. Med installasjonen av Vessel Insight planlegger selskapet å samle alle kritiske datapunkter fra et utvalg fartøy for å realisere potensialet i datadrevne operasjoner. Olympic Subsea fikk støtte fra Enova til den opprinnelige leveransen av Vessel Performance, og mener det er viktig at Enova støtter slike tiltak for utvikling av grønne løsninger i skipsfarten.– Fokus på miljø har alltid vært og fortsetter å være kjernen i Olympics strategi. Ved å bruke moderne dieselelektrisk, hybridteknologi minimerer vi vårt miljømessige fotavtrykk. For videre optimalisering har vi nå valgt å ta i bruk Vessel Insight fra Kongsberg Digital. Dette vil gi oss all relevant data og raske, treffsikre analyser for ledelse på land og offiserer om bord på våre fartøy, noe som vil sette oss i stand til å minimere miljøfotavtrykket vårt ytterligere. Vi ser frem til et nært samarbeid med Kongsberg Digital, med deres fremoverlente tilnærming, og videreutviklingen av digitale løsninger i verdensklasse, sier Glenn Erik Valø, Commercial Manager, Olympic Subsea.Leveransen starter i august.