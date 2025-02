Olympic utvider flåten etter rekordår

Skipene er designet av Kongsberg Maritime i tett samarbeid med Olympic, basert på selskapets betydelige erfaring gjennom flere ti-år fra olje, gass, og offshore vind. Illustrasjon: Kongsberg Maritime

Olympic har inngått avtale om å bygge to konstruksjonsfartøy som vil bli verdens mest energieffektive i sin kategori. Avtalen vil gi oppdrag til norske virksomheter for rundt en milliard kroner, derav 700 millioner til den maritime klyngen på Nordvestlandet.



Flåteutvidelsen skjer etter et år som ligger an til å bli det beste i selskapets historie, med et forventet overskudd før skatt på over 800 millioner kroner.



– Olympic har tatt en lederrolle i skiftet til miljø- og klimavennlige fartøyer, og dette er en ny milepæl i dette arbeidet. Fartøyene vil sette en ny standard for energiforbruk, og gi et svært lavt klimaavtrykk, sier hovedeier Stig Remøy i Olympic.



ERFARING GJENNOM FLERE TI-ÅR

Skipene er designet av Kongsberg Maritime i tett samarbeid med Olympic, basert på selskapets betydelige erfaring gjennom flere ti-år fra olje, gass, og offshore vind. Fartøyene blir de første med design betegnelsen UT7623 SEV (Sustainable Energy vessel), og de innfrir på kravene i Paris-avtalen med svært god margin.



Fartøyene skal bygges ved CMHI-verftet i Shenzhen, anerkjent for sin solide erfaring med å konstruere avanserte offshore-fartøy med norsk design og utstyr.



– Tildeling av skipsbygging kontrakten er gjort på grunnlag av en grundig evaluering av verftet samt verftets kvalitet, erfaring og referanser. Vi er trygge på at de vil levere etter våre høye krav og forventinger, sier Remøy



MANGE LOKALE

Han er spesielt glad for at mange lokale og gode samarbeidspartnere vil få nyte godt av nybyggene gjennom leveranser av kritisk viktig utstyr og teknologi.



– Det å styrke den maritime klyngen på Sunnmøre, er å styrke vår egen fremtid. På lang sikt sikrer det våre egne verdier og arbeidsplasser, samtidig som verdiskapingen kommer lokalsamfunnene til gode. Dette er en vinneroppskrift som vi vil fortsette å følge, sier Remøy.

Olympics flåte har vokst det siste året, i en periode med høykonjunktur for næringen. I fjor høst mottok rederiet to CSOV’er fra Ulstein Verft. Nå kontraherer rederiet altså ytterligere to skip med planlagt levering sommeren 2027.



I planleggingen av de to fartøyene har Olympic hatt to mål for øyet: De skal være de mest energieffektive og miljøvennlige fartøyene av sitt slag i verden, og bruken av dem skal være allsidig og fleksibel.



– Skipene vi nå har kontrahert kan anvendes til arbeid med infrastruktur både innen fornybar og olje/gass. De er tilpasset den pågående energitransformasjonen verden ser, og der Olympic har vært ledende på sitt felt i en årrekke, sier Remøy.



Han understreker at nybyggene er et resultat av de gode konjunkturene bransjen har sett de siste årene. Olympic er lavt belånt, og de foreløpige regnskapstallene for 2024 dokumenterer gruppens finansielle styrke.

Flåtens omsetning i fjor var 1,6 milliarder kroner. EBITDA vil ende på cirka 1,08 milliarder kroner og resultat før skatt på 800 millioner kroner, som er mer enn en dobling av resultatet fra 2023.



- I slike tider gjelder det å være forutseende. Derfor bygger Olympic nå verdens mest energieffektive fartøy, som ikke bare møter, men overgår kundenes stadig høyere forventninger til miljø- og klimavennlige operasjoner, sier Remøy.





Hovedeier Stig Remøy i Olympic. Foto: Olympic