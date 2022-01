Ombygging gir jobb til mange

Arctic Pearl er det tidligere fartøyet Ocean Duke som nå skal bygges om for å høste Haneskjell.

Det tidligere fartøyet Ocean Duke skifter navn til Arctic Pearl, og skal nå skal bygges om for å høste haneskjell ved hjelp av en ny høstemetode utviklet av Tau Tech. Fartøyer, som ble bygd som PSV i 2013 på Brevik Verft for Island Offshore, og det er Fiskerstrand verft som har fått jobben med ombygging. Det er også inngått en rekke kontrakter med underleverandører knyttet til ombyggingen.



Tau Tech planlegger levering av skipet fra verft i august 2022, og Arctic Pearl blir da første fartøy i verden som anvender ny fangstmetode for skjell.



LASTEFRYSEANLEGGET

Øyangen AS forteller i en pressemelding at man skal levere lastefryseanlegg 35 t/24h til båten. Øyangen AS som holder til i Ålesund, ble etablert i 2010 av Bernhard Øyangen og Kåre Lynghjem, en videreføring av Øyangen Compressors som ble etablert av Bernhard Øyangen i 1991.



– Vi har siden starten i 2010 levert over 100 anlegg til fisk og havbruk. Vi leverer fryseanlegg til 5 krabbebåter, 1 RSW anlegg for lagring av levende kongekrabbe på Gardemoen og 2 RSW anlegg båt i tillegg til utvidelse av 3 fryseanlegg i disse dager opplyser Øyangen, som med Arctic Pearl nå har ni båtprosjekter og to landprosjekter aktive. I tillegg er der en sterk serviceavdeling som stadig vokser.



OMFATTENDE PAKKE

Også Evotec har sendt ut en pressemelding der man forteller at de har avtalt å levere n stor pakke som skal omfatte alt håndteringsutstyret.

– Den har en verdi på over 40 millioner kroner, forteller Geir Henning Kalvatn, salgssjef hos Evotec AS.



Bjørn Roppen, leder av Subsea avdelingen hos Tau Tech, forteller i pressemeldignen at det ligger en lang prosess for å oppfylle kvalitetskravene før man valgte en leverandøren som best oppfyller disse.



– Vi skal revolusjonere innhøsting av haneskjell i den mest sårbare naturen vi har. Tradisjonelt har dette blitt gjort gjennom å skrape opp skjellene, noe som har ført til store ødeleggelser av havbunnen. Vår metode går ut på å suge skjellene gjennom et egenutviklet og patentert pumpesystem, noe som ikke vil sette andre avtrykk enn at vi kan høste inn skjellene i henhold til kvotene vi har mottatt. For å kunne gjøre dette må vi ha spesialdesignet utstyr både på båt og i sjø, som sikrer denne skånsomme innhøstingen. Derfor falt valget på Evotec fra Ulsteinvik, sier Roppen.



KOMPLETT FABRIKK

PE Bjørdal har fått kontrakt på levering av en komplett fabrikk til fartøyet.



Fabrikken er utviklet for en mest mulig automatisert produksjon av Haneskjell, Chlamys Islandica, med en kapasitet til å behandle omtrent 100 tonn høstet skjell per dag. Sluttproduktet er rensket, singlefrosne muskler, klare for levering til markedet.



Kontrakten omfatter utvikling av en effektiv og rasjonell fabrikklogistikk, Bjørdal automasjonssystem, Bjørdal fabrikkutstyr og installasjonstjenester. Levering vil finne sted medio 2022, heter det i pressemeldingen.



Bjørdal har hovedkontor i Hovdebygda på Sunnmøre. gjennom årene vært kjent for å utvikle svært effektive og rasjonelle fabrikker både for hvitfisk og snø-/kongekrabbe i tillegg til å ha inngående kunnskap om foredling av sjømat av høy kvalitet.

Bjørn Meek, CEO i PE Bjørdal sier i en kommentar at man ser virkelig frem til å være en del av dette viktige prosjektet.



– Det er svært gledelig å se at det er åpna for nye muligheter for fangst av skjell der en nå får utnytte gode ressurser på en måte som ikke skader miljøet på havbunnen. Med den kompetansen vi har opparbeida oss på ombord-produksjon, så ser vi fram til å levere dette prosjektet med tro på at det er en ny start på høsting av ei fantastisk råvare, sier han.