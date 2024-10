Omfattende Brunvoll-leveranse til flere DP2 shuttletankere

Om Maran Tankers Management

Maran Tankers Management (MTM) er en del av Angelicoussis-gruppen, og ble etablert i 1992. Basert på konsernets langvarige shippingtradisjon som strekker seg tilbake til 1947, har MTM vokst til å bli en ledende operatør innen transportsektoren for råolje.

Selskapet forvalter en flåte på 54 fartøyer, med ytterligere 11 fartøyer i bestilling, som til sammen utgjør mer enn 16 millioner dødvekttonn.

MTM er kjent for sin forpliktelse til sikkerhet, operasjonell dyktighet og miljøansvar, og leverer tjenester til noen av verdens største oljeprodusenter.

Om Daehan Shipbuilding

Daehan Shipbuilding Co., Ltd. er et Sørkoreansk skipsbyggingsselskap grunnlagt i 2004 og lokalisert i Haenam.

Det spesialiserer seg på bygging av ulike fartøystyper, inkludert tankskip og bulkskip, og er spesielt kjent for sin dominans innen bygging av Aframax tankskip. S

elskapet har et moderne verft som kan produsere opptil 12 skip årlig. I de senere årene har Daehan fokusert på miljøvennlige skipsdesign.

Selskapet ble kjøpt opp av et konsortium ledet av KH Investment Group, noe som markerte en overgang fra statlig kontroll til privat eierskap.

Om Brunvoll

Brunvoll konsernet er en ledende leverandør av maritime systemer.

Konsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy.

Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet. Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,5 milliarder NOK i 2023.

Selskapet ble etablert i 1912 og har over 570 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen.

Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over.

Brunvolls leveranse til de tre fartøyene består av en AR100 og to AR115 opptrekkbare azimuth thrustere, en FU100 og en FU115 tunnel thruster. Den samlede effekten av alle thrusterne for hvert enkelt fartøy er på over 13.000 kW.De tre shuttletankerne vil ha en dødvekt på 154.000 tonn, samt en lengde på 276 meter. Fartøyene vil bli Daehan Shipbuildings nybygg nr. 5801, 5802 og 5803. Fartøyene vil bli bygget i henhold til Suezmax-dimensjoner, som beskriver de maksimale dimensjonene et fartøy kan ha for å kunne seile gjennom Suezkanalen. Etter ferdigstillelse vil fartøyene gå inn i en langsiktig chater avtale med det brasilianske energiselskapet Petrobras.De opptrekkbare azimuth thrusterne kommer med en løsning som muliggjør for service og vedlikehold av thrusterene, uten å dokksette fartøyet. Denne funksjonen er svært praktisk på grunn av den store størrelsen på disse fartøyene, som gjør det utfordrende å finne egnede tørrdokker. Den operasjonelle naturen til shutteltankere bidrar også, da de ofte er på lange kontrakter med kostbare klausuler for dager de er ute av drift, om et problem skulle oppstå.– Shuttletanker-markedet har gjort dette til en travel sommer, men hvem klager? Denne kontrakten er nok et bevis på det harde arbeidet vi har investert i å utvikle de riktige løsningene for shutteltankere og levere eksepsjonell service til våre kunder som operere over hele verden. Jeg vil gjerne takke Maran Tankers og Daehan Shipbuilding for tilliten de har vist oss. I tillegg vil jeg takke Tachyon Corporation og Alpha Marine Engineering, som representerer Brunvolls globale salgs- og servicenettverk i Sør-Korea og Hellas, for deres samarbeid rundt disse kontraktene, sier Anders Ulvestad, VP Sales hos Brunvoll AS.