Omfattende dialoger om ammoniakk som drivstoff og bunkring

Azane Fuel Solutions

Azane Fuel Solutions er et norsk selskap som utvikler verdens første bunkringsterminal for ammoniakk.

Selskapet ble etablert av to ledende selskaper med lang erfaring fra shipping og gasshåndtering, og har i løpet av de siste par årene utviklet en unik teknologi som kan tilby rask, sikker og fleksibel bunkring av ammoniakk.

Shippingindustrien mangler i dag den kritiske infrastrukturen for å kunne gjennomføre overgangen til ammoniakk.

Azane Fuel Solutions vil bidra til utslippsfri shipping ved å utvikle innovative teknologier for håndtering av ammoniakk som brensel og last.

Gjennom samarbeidet med Yara Clean Ammonia, vil Azane Fuel Solutions starte bygging av verdens første bunkringsnettverk i 2023.

Første terminal er forventet å være klar for første bunkring i 2025.

Basert på omfattende dialoger om ammoniakk som drivstoff og bunkring, har partene bestemt å etablere prosjektet «AFNO 2030 – Ammonia fuel for The Norwegian offshore sector 2025-2030». Prosjektet vil se på hvordan ren ammoniakk kan introduseres som et drivstoff for å avkarbonisere den norske offshoresektoren og bidra til optimalisert logistikk, operasjonsplanlegging og sikkerhetsaspekter. Ren ammoniakk har stort potensiale til å bli et drivstoff for å avkarbonisere den maritime industrien. Ammoniakk kan brennes i en motor eller utnyttes via en brenselcelle, og fordi det ikke inneholder karbon har den ikke CO-utslipp. Nøkkelutfordringene vil inkludere å møte sikkerhetsaspekter relatert til giftigheten i ammoniakk og dens korrosivitet.«AFNO 2030» planlagte aktiviteter er delt inn i tre hovedkategorier:A. Utarbeide en estimert tidslinje for etterspørsel av ammoniakk drivstoff.B. Utarbeide en utviklings plan for verdikjeden til drivstofftilførsel.C. Utføre planlegging av spesifikke lokasjoner for bunkring.– Vi ser fram mot samarbeidet med Equinor for å vise hvordan ren ammoniakk kan bli benyttet til avkarboniseringen av den norske offshore sektoren. Equinor kan spille en viktig rolle i det maritime grønne skifte som pioner til å benytte drivstoffet, teknologien og nødvending bunkringsinfrastruktur, og med dette hjelpe industrien til å ta det nødvendige spranget, sier Håkon Skjerstad, nyutnevnt CEO i Azane Fuel SolutionsDette prosjektet bygger videre på det etablerte grunnlaget til «AFBN – Ammonia fuel bunkering network» prosjektet som har foregått de siste to årene. Ledet av Azane Fuel Solutions i et felleskap som inkluderer partnere som Yara Clean Ammonia, SINTEF og Fjord Base (Norges største offshore forsyningsbase), ønsker prosjektet nå Equinor velkommen som en tilknyttet partner i AFBN. Sammen sikter disse samarbeidene på å fremskynde etableringen av et bunkringsnettverk for ammoniakk ved å utnytte ekspertisen til alle involverte parter.I april 2022 ble det annonsert at Yara forhåndsbestilte opptil 15 ammoniakk bunkringsterminaler, i en flerårig kontrakt med Azane Fuel Solutions, for å ha tilstrekkelig dekning over det skandinaviske markedet. Nettverket av flytende karbonfrie bunkringsterminaler er et stort steg i riktig retning for å gjøre shipping fri for fossilt brensel.