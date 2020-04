ONS er avlyst

ONS, som skulle arrangeres i Stavanger Forum, er avlyst. Foto: Stavanger Forum.

Den store ONS-messen, som skulle vært arrangert i Stavanger fra 31. august til 3. september, er avlyst. ONS er et av de største og viktigste samlingspunktene for den internasjonale petroleumsnæringen. Den ville ha fylt ni haller met er totalt areal på ca. 25.000 kvadratmeter. Forrige gang. I 2018, deltok over 1200 utstillere, og arrangementet samler 60.00 besøkende fra over 100 land.



I en pressemelding skriver messearrangøren at det er myndighetenes forbud mot arrangement som samler mer enn 500 deltakere før 1. september som et ledd i tiltakene for å begrense koronasmitten som ligger bak avgjørelsen.



– Det er en vanskelig beslutning for oss, men helse og sikkerhet for våre besøkende, utstillere, og andre deltakere har førsteprioritet, heter det i pressemeldingen,



Adm. dir. Leif Johan Sevland i ONS sier i en kommentar at det er med tungt hjerte man må gå til et slikt skritt.



– Det er første gang i arrangementets 46 år lange historie vi har møåttet gjøre noe slikt, og ONS betyr mye for mange.



Han sier også at man nå går gjennom følgene av denne uforutsette situasjonen. Blant annet vil man forsøke å gjennomføre noe av programmet i digitalt format.



– Og vi fortsetter arbeidet med å gjøre ONS i 2022 til et best mulig arrangement, sier han.