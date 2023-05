Oppblåsbare redningsvester må sjekkes

Oppblåsbare redningsvester. Mekanismen kan være litt ulik, men prinsippet er det samme. Bilde fra Redningsselskapet.

45 prosent vet ikke at man skal sjekke oppblåsbare redningsvester, det viser en nasjonal spørreundersøkelse Redningsselskapet nylig fikk utført av InFact. I år inviterer Redningsselskapet hele Norge til å bli med på Sjekk vesten-uken 8. - 14. mai.





Oppsiktsvekkende resultater viser at det er kvinner som ikke husket sist de sjekket redningsvesten, 32 prosent. Undersøkelsen viste at 37 prosentmenn sjekket vesten sin for ett år siden.



NASJONAL DUGNAD

8.-14.mai inviterer Redningsselskapet hele Norge til å bli med på Sjekk vesten-uken. Gjennom denne uken vil Redningsselskapet og en rekke andre bedrifter stå klare for å hjelpe folk med vest-sjekk.



- Tidligere har dette vært noe vi har gjort alene, men i år gjør vi det om til en felles nasjonal dugnad for å kunne spre budskapet enda bredere ut. Når 44 prosent heller ikke vet hvor eller hvordan man sjekker vesten, så er dette viktig å ta tak i. Alle som bruker en oppblåsbar redningsvest er selv ansvarlig for at den funker som den skal. Vi ønsker å lære opp befolkningen, sånn at alle etter hvert klarer å sjekke sin egen redningsvest, forteller Kim Hagen Bertheussen, direktør for Frivillighet og forebygging i Redningsselskapet.



- I år har vi fått med mange, neste år håper vi å få med enda flere.



VEDLIKEHOLD ER LIVSVIKTIG

Nordmenn er glad i båtlivet og sesongen har så vidt begynt.



– Sjøvettkunnskap er mangelvare. Dette er kunnskap som har potensialet til å redde liv. Selv om mange vet at man skal, og burde bruke redningsvest, når de er ute med båten, så er det fortsatt mange som glemmer at vedlikehold av vesten er en like viktig del av sikkerheten. Om redningsvesten skulle svikte kan liv stå i fare, konstaterer Kim.