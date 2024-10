Oppdrag til Green Yard Kleven gir ringvirkninger

Green Yard Kleven skal bygge et fartøyet som det rumenske energiselskapet OMV Petrom S.A for å støtte operasjoner på Neptun Deep-prosjektet det rumenske Svartehavet. Illustrasjon: Marin Teknikk

Det er velkjent at når et verft får oppdrag, gir det også viktige ringvirkninger både for lokalsamfunnene og også for utstyrsleverandører. Bare få dager etter at det ble kjent at Green Yard Kleven skal bygge et fartøyet som det rumenske energiselskapet OMV Petrom S.A for å støtte operasjoner på Neptun Deep-prosjektet det rumenske Svartehavet forteller flere om de i sin tur har fått kontrakt på leveringer til fartøyet som skal bygges i Ulsteinvik





DIALOG OG SAMARBEID

ACEL AS har signert kontrakt med Green Yard Kleven for levering av komplett elektroinstallasjon på fartøyet.



– Vi er utrolig stolte av å være tilbake med større nybyggprosjekter innen offshoresektoren, og spesielt glade for å kunne samarbeide med Green Yard Kleven. Prosessen frem til signering av kontrakten har vært preget av åpen dialog og profesjonelt samarbeid, og vi setter stor pris på den tilliten de viser oss, sier Marius Granlien, Salgssjef i ACEL Gruppen



– Vi valgte ACEL på grunn av deres solide erfaring innen elektroinstallasjon på komplekse offshoreprosjekter og deres sterke fokus på kvalitet og pålitelighet. Vi ser frem til et godt samarbeid som vil bidra til å sikre at dette nybygget blir levert på avtalt tid med toppmoderne teknologi og pålitelighet, sier Rune Gamlem, Salgssjef i Green Yard Kleven



ACEL er en totalleverandør av elektriske systemer innenfor det globale maritime markedet, landbasert oppdrett og næringsbygg. Vi leverer avanserte løsninger innenfor automasjon, elektrisk fremdrift og øvrige elektriske tjenester, og er en miljøbevisst, kostnadseffektiv og pålitelig partner for våre kunder.



ACEL Group har hovedkontor i Ålesund og består i dag av selskapene ACEL AS, Haf Power Solutions AS og ACEL Baltic UAB med til sammen 170 ansatte. Ved vårt hovedkontor i Ålesund, har vi avdelinger innen engineering, tavleproduksjon, installasjoner og service worldwide, power systems, automasjon, elektroinstallasjon & service mot næringsmarkedet.



HOVEDGENERATORSETT

Pon Power AS har inngått en avtale med Green Yard Kleven om levering av hovedgeneratorsett til fartøyet med MT6067-design fra Marin Teknikk.



De fire generatorsettene fra Pon Power inkluderer 2x Cat C32 og 2x Cat 3512E med Cat SCR og variabel hastighet. Disse generatorsettene vil kunne redusere drivstofforbruket med opptil 30 prosent, noe som igjen vil minske utslippene av klimagasser. Pon Powers generatorsett med variabel hastighet reduserer også støy, forlenger levetiden på generatorene og minimerer de generelle driftskostnadene.