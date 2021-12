Optimar sikret seg storkontrakt i Chile

Optimar sikrer seg en stor kontrakt i Chile, og flere andre muligheter er i sikte. Foto: Optimar.

Optimar har signert en betydelig kontrakt med Orizon i Chile. Orizon er en ledende produsent av bærekraftig sjømat, og nå har de bestilt en stor fabrikk med høy grad av automasjon fra Optimar.



– Det er fantastisk å lande en så betydelig kontrakt inn mot årsslutt, forteller salgssjef i Optimar, Mathias Sandnes.



Teamet på Valderøya er allerede i gang med forprosjekteringen. Det er en omfattende fabrikk med alt fra mottak og sortering av fisk basert på størrelse – til pakkelinje som skal leveres. Og prosessen til ferdigpakket fisk i fryseren skal gå mer eller mindre av seg selv. Da må alle detaljer stemme før fabrikken bygges.



– Optimar er en systemintegrator og vi må passe på at våre leveranser fungerer med eksisterende utstyr fra andre leverandører. Teamet vårt jobber tett sammen med et teknisk kompetent team hos Orizon for at alt skal fungere sømløst, forklarer Sandnes.





FLERE STORE KONTRAKTER I SIKTE

– Pandemien har tvunget oss til å jobbe med salg på en helt ny måte. Hele salgsprosessen har foregått over Teams og det er spennende å se at man kan gjennomføre et så stort salg med digitale verktøy, forteller Sandnes.



Det pelagiske markedet er i sterk utvikling og dette er bare den første av flere kontrakter Optimar nå sikrer seg i Chile.



– Vi kan avsløre at vi nylig sikret oss tre andre kontrakter i samme marked i Chile, sier salgssjefen.