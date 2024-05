Optimar utvider slakteriet til Vikenco på Rindarøya

Fra venstre: Jonny Småge (COO Vikenco), Hans Owen Thunem (VP Sales Aqua i Optimar) og Per Olav Mevold (CEO Vikenco) Foto: Optimar

Utvidelsen vil ikke bare sørge for verdensledende foredlingskapasitet, men også styrke Vikenco sin globale posisjon innen foredling av sjømat.



Med spesialtilpassede systemer fra Optimar, vil slaktekapasiteten i slakteriet gå fra 4. 000 tonn per år, til imponerende 120.000 tonn per år. Dette representerer en betydelig økning og gir et godt bilde av den økende etterspørselen etter kvalitetsprodukter i sjømatmarkedet.



– Vi er veldig stolte av å være leverandør til Vikenco sin utvidelse av slakteriet på Rindarøy i Aukra utenfor Molde. Dette blir et verdensledende foredlingsannlegg, forteller Hans Owen Thunem, Vice President Sales Aqua i Optimar.



AVHENGIGE AV STERKE SAMARBEIDSPARTNERE

Optimar leverer skreddersydde løsninger av høyeste kvalitet, og dette samarbeidet er nok et bevis på deres satsning på innovative og bærekraftige løsninger til denne næringen.



– For å opprettholde posisjonen vår som verdensledende innen foredling, er vi avhengige av sterke samarbeidspartnere som Optimar. Med de nye slaktelinjene får vi høy kvalitet og topp kvalitet samtidig som vi ivaretar fiskevelferden. Det gjør oss sikre på at vi skal nå nye høyder i markedet, sier COO i Vikenco, Jonny Småge.