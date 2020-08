Oslo Havn døper ny elektrisk nullutslippsbåt

Oslo får verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag. Den skal plukke søppel i Indre Oslofjord. Og bidrar til en renere fjord og sikrere farled. Foto: Hans Kristian Riise

Oslo får verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag. Miljøbåten er spesialdesignet for effektiv oppsamling av flytende søppel. Den nye båten ble denne uka døpt av gudmor Tora Elgsaas (14) fra organisasjonen Miljøagentene.



El-miljøbåten skal plukke søppel i Indre Oslofjord. Den bidrar til en renere fjord og sikrere farled.



INNOVATIVT SAMARBEID

– Takk til Grovfjord Mekaniske Verksted som bygget båten. Vi klarte å skape en ny type båt takket være et godt innovativt samarbeid, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen, som er stolt av å kunne gi Oslo verdens første utslippsfrie arbeidsbåt av sitt slag.



– Vi er stolte over at Oslo Havn valgte oss til å bygge Pelikan II, og takker dem for et godt og konstruktivt samarbeid under byggeperioden, sier daglig leder Bård Meek-Hansen. - Sammen har vi skapt et fantastisk fartøy, noe som betyr mye for vår fremtidige satsning på å utvikle og bygge utslippsfrie fartøy. asier Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted



ANSVAR FOR NESTE GENERASJON

Gudmor Tora Elgsaas (14) i Miljøagentene er opptatt av at tusener av ungdommer over hele verden er engasjert i å fjerne søppel i fjord og hav.

– Mange unge frykter at det om noen år er mer plast enn fisk i sjøen. Dagens voksne har et ansvar for å overlevere friske, sunne fjorder til de neste generasjonene. Derfor er det spennende og gledelig at vi ungdommer får være med å døpe verdens første elektriske miljøbåt i sitt slag. Det inspirerer oss til å ta ansvar og satse videre på miljøvennlig teknologi, sier Tora.



Båten er bygget av Grovfjord Mekaniske Verksted, og har kostet 23 millioner kroner.



Les også omtalen av båten i Maritimt Magasin nr. 9.

Miljøbåten er topp moderne utstyrt og spesialdesignet for effektiv oppsamling av flytende søppel. Foto: Hans Kristian Riise