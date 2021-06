Oslo Havn får ny miljøvennlig oppsynsbåt

Fakta om Alusafe 1300 MK III Hybrid

Alusafe 1300 MKIII Patrol Hybrid – er bygget i resirkulerbart aluminium. Den er bygget på Maritime Partners Alusafe 1300 MKIII skrog.

Båten er levert i forskjellige utførelser tidligere til både Forsvaret og Kystverket, og er et gjennomprøvd og solid fartøy. Båten har planende singelskrog med dyp v-bunn designet for høy fart i grov sjø.

Båten er sertifisert av DNV og skroget er dimensjonert i henhold til DNV HSLC regelverk.

Fremdriften skjer ved hjelp av to dieselmotorer og elektromotorer Disse er koblet til vannjetter via en girkasse på hver fremdriftslinje.

Topphastigheten er på over 30 knop, og på ren batteridrift kan den gå i 4-5 knop i 1-2 timer.

Dieselmotorene kan benytte biodiesel, og utslipp er i henhold til strenge internasjonale miljø regler.

Oppsynsfartøyet Teist er omtalt i Maritimt Magasin nr. 6 i år

Den nye båten skal benyttes til havneoppsyn samt eskortering av større fartøy som ferdes i havnen. Havneoppsynet er hver dag på fjorden for å sørge for at skip kan ferdes på en trygg og effektiv måte.Den nye oppsynsbåten er blant de mest miljøvennlige av denne typen. Hybridteknologien reduserer forbruket av miljødiesel med cirka 70 prosent på de oppgavene båten skal benyttes til. Båten bruker batterier i lave hastigheter mellom 4-5 knop som er tilstrekkelig for oppsynsrunder i kommunens sjøområder. Når det kreves større hastigheter kobles de miljøvennlige dieselmotorene sømløst inn, samtidig som batteriene lades. Båten kan også lades på landstrøm, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn.Vi er veldig glade for at vi kan jobbe med kunder som har fokus på både miljø og ny teknologi, sier Peder R. Myklebust, administrerende direktør i Maritime Partner AS. For å få frem nye og mer miljøvennlige fremdriftssystemer er vi helt avhengige av å ha foregangskunder slik som Oslo Havn. En kunde som ser verdien av å være med å ta investeringer som er kostbare, men som gir viktig innovasjon på veien mot ett grønt skifte.Båten ble døpt i en seremoni på Honnørbrygga i Oslo mandag 7. juni.– Jeg gleder meg til å se båten i aksjon. Den er med på å gjøre fjorden trygg for alle som ferdes på sjøen, og den reduserer utslipp. Med andre ord er den ett av flere bidrag til byrådets handlingsplan for nullutslipp i havna, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo som var gudmor for båten.