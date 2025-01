Oslofjorden er i dårlig tilstand

Tiltakene som sendes på høring:

Det tillates kun fritidsfiske etter fisk med håndholdte redskaper i Oslofjorden

Antall teiner som kan brukes i teinefiske av FRITIDSFISKERE halveres (fra 20 til 10 stk per person)

Antall teiner som kan brukes i hummerfisket av fritidsfiskere halveres (fra 10 til 5 stk per person)

Fiske med reketeiner forbys i fritidsfisket

Adgangen til å gi dispensasjon fra påbudet om sorteringsrist i fisket etter reke med reketrål og fisket etter kreps med krepsetrål fjernes

Bruk av oppsamlingspose og krepsespalte i fisket etter reker med reketrål og fisket etter kreps med krepsetrål forbys

Fiske med bunnsatte garn, line, snurrevad, ruser og annen redskap egnet til å fiske bunnfisk forbys i hele fjorden

Adgangen til å gi dispensasjon fra forbudet mot bunnsatte garn fjernes

Adgangen til å gi dispensasjon fra forbudet mot fiske i gytefelt for torsk fjernes

Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter i fisket etter reke med reketrål og fisket etter kreps med krepsetrål kan kun fiske utenfor grunnlinjene

Fiske etter brisling og sild forbys i Oslofjorden, innenfor en linje som følger de sørlige grensene til nasjonalparkene

Fartøy med hjemmelslengde over 13 meter i fiske etter brisling og sild kan kun fiske utenfor grunnlinjene

Alt fiske forbys i nullfiskeområde 1 (Indre fjord)

Alt fiske forbys i nullfiskeområde 2 (Færder nasjonalpark)

Alt fiske forbys i nullfiskeområde 3 (Hvaler nasjonalpark)

– Situasjonen i fjorden tilsier at det er behov for strengere tiltak. Jeg vet at flere av forslagene vil påvirke dem som lever av og rundt fjorden. Derfor ønsker vi en bred høringsprosess, der det er rom for justeringer. Mange hensyn må veies, og vi ser frem til konstruktive innspill til vurderingen av hvilke tiltak som skal innføres, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.De største påvirkningene er avløp, jordbruk og fiskeri. Det har siden 2019 vært innført fiskeritiltak for å styrke kysttorsken i Oslofjorden, blant annet et generelt forbud mot å fiske torsk i fjorden. Tiltakene har så langt ikke hatt ønsket effekt.Fiskeri- og havministeren og klima- og miljøministeren bestilte derfor i fjor faglige råd fra Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet om nye fiskeritiltak for å styrke fiskebestandene og økosystemet i fjorden. Tiltakene har blitt nærmere utredet og vurdert i departementene i forkant av høringsprosessen. Høringen inkluderer tiltak rettet mot både yrkesfiske og fritidsfiske. Fiske etter anadrom laksefisk, som sjøørret og laks, er også omfattet av enkelte av tiltakene.– Det haster med å bygge opp igjen økosystemene og sårbare fiskebestander i Oslofjorden. Å oppnå en ren og rik Oslofjord krever samordnet og kraftfull innsats fra alle berørte. De siste årene har vi særlig tatt grep innen avløp og jordbruk. Nå tar vi tak i fiskeri, som også er blant de største påvirkningene, og sender en ambisiøs og omfattende liste med tiltak på høring, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.– Engasjementet for å forbedre tilstanden i Oslofjorden er stort, både blant myndighetene og hos dem som lever av og rundt fjorden og bruker den til næring og fritid. Fjorden er sterkt påvirket av ulike miljøbelastninger, og det kreves ambisiøse tiltak på tvers av sektorer for å snu den negative utviklingen. Fiskerisektoren skal ta sin del av ansvaret, og regjeringen sender derfor nå en omfattende liste med tiltak på høring, sier fiskeri- og havministeren.Tiltakene sendes på høring med frist for innspill 22. april 2025.