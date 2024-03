Otto Olsen overtar logistikksenter i Ålesund

Overtakelsen vil gjøre det mulig for Otto Olsen, Parker Sertifisert Distributør siden 2019, å integrere flere av Parkers produkter og tjenester i det allerede omfattende tilbudet.

Otto Olsen kunngjør overtakelsen av Parker Hannifin logistikksenter i Ålesund. Denne overtagelsen vil ytterligere styrke Otto Olsen AS sin tilstedeværelse i det norske markedet. Transaksjonen forventes å bli avsluttet 30. april 2024.



Parker Hannifin, global leder innen bevegelses- og kontrollteknologier, har etablert en solid posisjon i Ålesund gjennom å tilby innovative løsninger og produkter av høy kvalitet. Overtakelsen vil gjøre det mulig for Otto Olsen, Parker Sertifisert Distributør siden 2019, å integrere flere av Parkers produkter og tjenester i det allerede omfattende tilbudet.



FORBEDREDE TJENESTER OG UTVIDET REKKEVIDDE

Med denne overtakelsen vil kunder i Ålesund og omegn dra nytte av en utvidet portefølje av produkter og tjenester, kombinert med Otto Olsen AS sin anerkjente kundeservice og tekniske ekspertise. I de kommende ukene vil Otto Olsen og Parker Hannifin kontakte alle berørte kunder for å informere om hvert trinn i overgangen.



– Vi ønsker Parker Hannifin sin avdeling i Ålesund velkommen til Otto Olsen-familien. Dette er et viktig skritt for oss i å utvide vår virksomhet og styrke vår posisjon som en ledende aktør i bransjen. Vi er overbevist om at denne overtagelsen vil bringe stor verdi til våre kunder og partnere og vi ser frem til en felles fremtid med vekst og innovasjon, sier Kjetil Høgbakken, daglig leder hos Otto Olsen AS.



STERK LOKAL SERVICE

– Gjennom vår partner Otto Olsen ser vi frem til en fortsatt fremgangsrik tilstedeværelse i Ålesund for å tilby sterk lokal service til kunder i regionen med Parkers produkter, sier Henrik Albrektson, Sales General Manager i Parker Hannifin AB.



I 2019 overtok Otto Olsen Parkers servicesenter i Kristiansand



Henrik Albrektson, Sales General Manager i Parker Hannifin AB og Kjetil Høgbakken, daglig leder hos Otto Olsen AS.. Foto: Otto Olsen.