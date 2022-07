Overlevering av Røde Kors-båt

Sjå omtale av RC Bjørgvin i Maritimt Magasin nr. 9

Røde Kors i Hordaland er ein viktig del av beredskapen på sjø i sin region, der dei hjelper til i søk og direkte redningsaksjonar i sitt området. Berre det siste året har dei måtte rykke ut til langt fleire oppdrag enn året før, og oppdragsmengda er dessverre aukande.– Nettopp derfor er det så ekstremt viktig at vi har ein båt som fungerer optimalt i alle situasjonar. Det har vi no fått, takka vere eit fantastisk samarbeid med Mare Safety, skryt Terje Hårvik, leiar for Røde Kors-båten i Hordaland.– Etter 15 år har den gamle slitaren gjort jobben sin. Og med hjelp av kronerulling og innsamling dei siste åra fekk vi endeleg moglegheita til å investere i ein ny og meir kostnadseffektiv redningsbåt.– Etter 9 timar på blikstille hav og i strålande sol, la båten til kai ved Røde Kors sitt anlegg i Laksevåg i Bergen. Her vart vi godt mottekne av ein stor velkomstkomité med norske flagg og grillfest på kaia. Men grillfesten blei kort. Allereie etter ein halvtimes landligge måtte båten i teneste for redningssentralen og ut på sitt første redningsoppdrag, fortset Torstein.– På dette prosjektet har kunden aktivt vore med for å fremme sine krav og forventingar til båten. Deira kunnskap om redningsaksjonar på havet kombinert med Mare sin fleksibilitet og kunnskap til båtbygging har resultert i eit fantastisk verktøy, som vi meiner vil vere avgjerande i arbeidet med å redde mange liv til havs i åra som kjem. Vi gratulerer Røde Kors i Hordaland med Noreg sin råaste redningsbåt, seier Are Garshol.