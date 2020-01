Overtar 100 prosent av aksjene i Halsnøy Dokk

Storesund Marine Service har kjøpt av aksjene i Halsnøy Dokk AS fra Hans Martin Gravdal sitt selskap Cinus AS.



Storesund Marine Service AS er et veletablert selskap i den maritime klyngen på Vestlandet med lang erfaring innen alle typer skipservice, prefabrikasjon og maskinarbeid. Kundeporteføljen bestående av rederier, offshore/subsea -selskaper og landbasert industri.



Gjennom oppkjøpet av Halsnøy Dokk AS har Storesund Marine Service nå styrket sin posisjon i markedet for skipsservice og sikret tilgang til nye markeder innenfor oppdrett, prefabrikasjon av stål og opplagsvirksomhet.

Storesund driver verft i Skudeneshavn med tørrdokk og kaianlegg samt produksjonshaller og kaianlegg i tilknytning til selskapets hovedkontor på Torvastad i Karmsundet. I tillegg har selskapet også en reise avdeling som tar på seg alle typer service og reparasjonsoppdrag ombord på skip i drift eller ved kaier rundt om i landet.



Halsnøy Dokk AS er et tradisjonsrikt verft lokalisert på Halsnøy i Sunnhordland og hovedvirksomheten har tradisjonelt vært knyttet til dokken med hovedvekt på skipsbygging, skipsservice, ombygginger og klassinger av alle typer skip og arbeidsbåter for oppdrettsnæringen. De siste årene har selskapet også etablert seg tyngre innenfor oppdrett, med fokus på salg og utrustning av avlusningslektere og ombygging/oppgradering av forflåter.



Verftet har hatt en svært positiv utvikling de siste årene og omsetningen er mer en doblet på få år, samtidig som antall ansatte har økt med nærmere 30 prosent. Med Storesund Marine Service sin godt etablerte virksomhet i ryggen, så vil selskapet nå ha gode forutsetninger for å fortsette denne veksten, heter det i en pressemelding.