På plass i ny jobb

Knut Arild Hareide ble mottatt med ballonger på kontoret på sin første dag som administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Foto: Rederiforbundet.

Torsdag 1. august tiltrådte Knut Arild Hareide stillingen som administrerende direktør i Norges Rederiforbund. — Skipsfarten og den maritime næringen er en verdensledende aktør som skaper verdier og arbeidsplasser langs hele kysten hver eneste dag. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på oppgavene, sier Hareide.



Han innrømmer også at han ser fram til å kunne være mer meningsbærende enn det han kunne i sin tidligere jobb som sjøfartsdirektør. Hareide ble godt kjent med næringen som leder for direktoratet og ser frem til å jobbe for at en av Norges viktigste næringer skal ha gode rammevilkår og konkurransedyktige betingelser.



— Jeg er oppvokst på Bømlo med maritim næring tett innpå. Rederiene utgjør navet i de maritime klyngene langs hele kysten og er svært viktig for sysselsetting i distriktene. Det skyldes blant annet norsk privat eierskap som både har vært og er avgjørende for en fortsatt verdensledende og stolt norsk skipsfartsnæring, sier Hareide.



GEOPOLITISKE SPENNINGER

Rederiforbundets 1300 skip og rigger er til stede på alle verdenshavene til enhver tid. Hareide overtar roret i Rederiforbundet i en tid hvor geopolitiske spenninger preger den internasjonale skipsfarten.



— Vi ser et økende konfliktnivå globalt og mange av våre medlemmer påvirkes av internasjonale konflikter og et endret trusselbilde. For en næring som seiler over hele verden, vil den internasjonale sikkerhetssituasjonen og uroligheter både i verdenspolitikken og økonomien ha stor påvirkning på næringen også fremover, sier han.



Med sterk representasjon i alle fartøyssegmenter har norsk skipsfart opprettholdt en verdensledende posisjon og den norske handelsflåten spiller en sentral rolle i Norges totalberedskap.



HØYE KLIMAAMBISJONER

— Norske rederier er fremoverlente og omstillingsdyktige og har den største andelen skip på alternative drivstoff i verden, sier Hareide.



I Rederiforbundets medlemsflåte er andelen skip som går på alternativ drivstoff 15 prosent. Ifølge årets medlemsundersøkelse planlegger ni av ti rederier å investere i nye skip som er klargjort for alternativt drivstoff. Hareide påpeker at det likevel er et stykke igjen til målet om klimanøytralitet i 2050.



— Det er fortsatt mange uklarheter rundt hvordan vi skal finansiere det grønne skiftet. Fra 1. januar ble skipsfarten innlemmet i EUs kvotehandelssystem. I EU brukes disse inntektene til grønne omstillingstiltak. Rederiforbundet mener Norge bør følge EU og sørge for at midlene brukes til å finansiere det grønne skiftet i skipsfarten og det haster med en avklaring, sier Hareide.



Harald Solberg sa opp sin stilling i januar, og har siden 1. mai vært administrerende direktør i Norsk Industri. Viggo Bondi, direktør i arbeidsgiveravdelingen har vært konstituert administrerende direktør i perioden april-august.