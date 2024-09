Palfinger Marine leverer slippsystemer til Singapore

Fartøyene som bygges av verftet ST Engineering Marine Ltd. In Singapore vil hver bli utstyrt med to store PQBS-SR slippsystemer og akterdører levert av Palfinger Marine. Illustrasjon: Palfinger

Palfinger Marine er blitt tildelt en kontrakt av Defence Science and Technology Agency (DSTA) i Singapore for å levere slippsystemer til seks nye Multi-Role Combat Vessels (MRCV’s).



Palfinger Marine’s utviklede slippsystemer (såkalte LARS, Launch and Recovery Systems) er velprøvde systemer i hekken på fartøyer for å ta inn og sette ut båter til sjøs, og eliminerer bruken av mekaniske forbindelser som løfteløsninger eller kroker under operasjoner. Dette minimerer behovet for manuell assistanse og dermed også risikoen for potensielt kritiske situasjoner under operasjoner når båter skal settes ut og tas inn igjen på morfartøyet.



UTVIKLET I NORGE

Systemene er utviklet av Palfinger Marine’s norske del, Palfinger Marine Norway AS, og har siden den første leveransen i 2004 (Havila Troll) levert denne type systemer til en lang rekke fartøy rundt om i hele verden.



Systemet ble i utgangspunktet utviklet som et system ombord i offshorefartøy, men interessen kom raskt fra det millitære segmentet, spesielt siden systemet egner seg svært godt til å håndtere ubemannede båter (såkalte USV’er).



PÅLITELIG PARTNER

Leveransen av slippsystemene er planlagt fra 2026 til 2031, etterfulgt av en langsiktig serviceavtale som gir livslang støtte fra Palfinger Marine.



GLOBAL INNOVASJONSLEDER

Dette er det andre nybyggingsprogrammet for Singapore Navy som Palfinger har blitt valgt som leverandør av Slippsystem-teknologien til. Det første var Independence-klassen Littoral Mission Vessel (LMV)-programmet som besto av åtte fartøyer, hvert av dem utstyrt med to slippsystemer (siste fartøy satt i drift i januar 2020).



Den nye kontrakten for MRCV-ene understreker Palfinger Marine’s posisjon som en global innovasjonsleder innen slippsystemteknologi.