Papirløs fisk kan få digital pris

Dette er Digitaliseringsprisen:

En pris som kårer årets digitale suksesshistorie i offentlig sektor.

Deles ut av Digitaliseringsdirektoratet på Digitaliseringskonferansen, onsdag 31. mai.

Årets nominerte er prosjektene «OTP» (Skatteetaten m.fl.), «DigiUng» (Helsedirektoratet, Bufdir m.fl.) og «Eksportløsning» (Mattilsynet).

For å få prisen må prosjektet bl.a. bidra til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi, sette brukeren i sentrum, dele og bruke data, benytte nasjonale fellesløsninger og kunne vise til klare gevinster eller et høyt gevinstpotensial.

Blant tidligere års vinnere finner vi TISK IKT, Folkehelseinstituttet, NAV, DSOP-samarbeidet og Deichmanske bibliotek Tøyen.

I årets jury sitter Olav Skarsbø (leder) i Digdir, Liv Dingsør i DigitalNorway, Ingvild Berlin Kalleberg i Den norske dataforening, Øystein Eriksen Søreide i Abelia, Øyvind Husby i IKT-Norge og Kristin Weidemann Wieland i KS.

– Ingen har det mer travelt enn død, fersk fisk. Da er det helt avgjørende at sjømatnasjonen Norge klarer å transportere og selge fisken vår på en effektiv og trygg måte. Mattilsynet har utviklet en svært god digital løsning som forkorter reisen fra norsk fjord til internasjonale bord, sier juryformann Olav Skarsbø i Digitaliseringsdirektoratet på vegne av juryen.Direktør for Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, er stolt over at «Eksportløsning» nå er i digitaliseringsprisfinalen. Vinneren stemmes fram av deltakerne på Digitaliseringskonferansen, onsdag 31. mai.– Dette bekrefter at det betaler seg å satse på systematisk digital utvikling. At våre elektroniske eksportsertifikater blir lagt merke til på denne måten, er en honnør til alle som har vært med på utviklingen. I tillegg viser det at Mattilsynet er opptatt av å legge til rette for handel, sier Godal.For ikke lenge siden var tingene svært annerledes. For bare ett år siden ble alle søknader om helsesertifikat fremdeles behandlet manuelt. Sertifikatene som garanterer at fisken er trygg å spise, ble skrevet ut på spesialpapir, stemplet og signert, og deretter utlevert til eksportører og speditører over disk i ett av 20 kontorsteder i Norge.Sertifikatene reiste deretter sammen med fisken til importlandet og risikerte å bli mistet, skadet eller stjålet på veien. Noe måtte gjøres. Men det var ikke bare å sette strøm på papir. Først ventet et stort stykke forarbeid, der Mattilsynet forenklet saksbehandlingen sin og klargjorde regelverket for det kommende digitaliseringsarbeidet.Med sjømatnæringen i tankene dannet Mattilsynet et smidig, tverrfaglig utviklingsteam for å automatisere og strømlinjeforme sertifiseringsprosessen. Eksportører, speditører og tilsynets egne saksbehandlere ble koblet på helt fra begynnelsen. Teamet jobbet også tett på eksportørenes egne IT-leverandører samt importører og myndigheter i andre land.Resultatet er et automatisk saksbehandlingssystem som er tilrettelagt for elektronisk utveksling av sertifikatdata, en løsning som på sikt kan erstatte mange av dagens papirbaserte sertifikater. Drømmen er å gi hvert eksportparti som trenger det et eget elektronisk pass som garanterer mottakerlandet at maten er trygg å spise, forklarer Godal.Løsningen ble rullet ut i mai i fjor, og i løpet av ett år har 42 500 sertifikater blitt behandlet automatisk. Det er 50 prosent av det totale volumet, og målet er at den automatiserte andelen skal øke til 80 prosent over de neste årene. Det betyr at fisken raskere kan sendes ut av landet, og at saksbehandlerne kan bruke tiden sin på de mer innviklede sakene.Eksportørene kan velge om de vil utføre arbeidet i en portal eller i sine egne fagsystemer. Og med anslagsvis 1-2 timer spart per utstedte sertifikat, vil og sjømatbransjen spare mellom 21 og 42 millioner kroner årlig ifølge egne anslag.8. mai i år begynte Mattilsynet sin første papirløse sertifikatutveksling, med Sør-Korea. Mattilsynet utsteder cirka 15 000 sertifikater til Sør-Korea årlig. Basert på bransjens estimat på minst 500 kroner per sertifikat, vil elektronisk utveksling med Sør-Korea gi en ytterligere besparelse for sjømatbransjen på om lag 7,5 millioner kroner årlig.– Automatisk saksbehandling gir eksportørene større fleksibilitet, noe som er viktig både for oss og dem. Gevinsten av å utstyre varen med elektronisk pass, er at varens reise blir sikrere, enklere og tryggere. Med 85 000 utstedte sertifikater i året bare innenfor sjømat, sier det seg selv at det også blir penger å spare, sier Godal.