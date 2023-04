Påsken er sesongstart: Båtskader koster skjorta

Gode råd mot båttyveri

Bruk båthavner som har etablert vakthold

Foreta selv hyppig tilsyn med båten

Ta med deg verdisaker når båten forlates

Kostbart utstyr som ikke kan tas med må oppbevares innelåst i båten

Husk at båten er ekstra tyveriutsatt når den står sjøklar på henger

Sørg for å sikkerhetsmerke skrog, motor og drivverk

Hekkaggregater er tyveriutsatt og bør avmonteres under vinteropplag

Fjern løs bensintank, eller lås denne inn

Fjerning av en viktig motordel eller montering skjult hovedbryter vanskeliggjør båttyveri

Tyverialarm finnes i mange varianter, spør forsikringsselskapet om råd

Ved tyveri, kontakt umiddelbart politi og forsikringsselskap

Sørg for å ta bilder av båten

(Kilde: Finans Norge)

– 6 av 10 båtskader i fjor var havarier. Nå starter en ny båtsesong, sier Edmond Wold Gaulen. Han er fagsjef for båt i Frende Forsikring.– Havarier er den klart dyreste båtskaden. Når 6 av 10 båtskader i fjor var havarier og sier det seg selv at totalregningen blir høy. Mange av dem kunne vært unngått og jeg håper båtførere ikke tar seg vann over hodet. Uhell og grunnstøtinger skjer gjerne i trangere farvann. Der kan du ikke bare stole på kartplotteren. Da må du også kunne bruke papirkart, og ha øynene med deg, sier Gaulen.I 2020 og 2021 føk antallet båtskader i været. I fjor snudde trenden.– Mange kjøpte båt da pandemien kom. Vi merket at det var mange uerfarne båtførere som hadde sine første sesonger på sjøen. Vi er glade for at det var færre smeller i fjor, men antallet er fortsatt høyt og erstatningene økte i fjor. Båtskader kostet forsikringsselskapene nesten 600 millioner kroner i 2022, sier Wold Gaulen.Han er ikke sikker på om det bare er mer erfaring blant førerne som gjorde at skadetallet gikk ned i fjor.– Høye drivstoffutgifter har også hatt en innvirkning. Jeg tror en del droppet lange reiser med båt i sommerferien, sier Edmond Wold Gaulen.Den eneste skadetypen som økte i statistikken til Finans Norge i fjor var tyveri.– Tyveriene av og fra båt økte med nesten ti prosent i 2022. 70 millioner kroner kostet det. Store verdier går tapt for båtfolket, men med noen gode grep kan du gjøre innbruddet mindre lukrativt for tyven hvis de kommer til akkurat deg, sier Gaulen.Det meste som stjeles fra båt er utstyr og løse ting.– Nettopp derfor bør du ikke la noe ligge framme i båten som er verdt å stjele. Ta med verdisakene når du forlater havna. Alternativt bør du låse tingene inn eller fast, sier Frende-eksperten.– Små påhengsmotorer bør du ta med hjem, bensintanken også. Større motorer låser du med spesiallås. Ett tips kan også være å fjerne en motordel, som gjør den umulig å starte. Sørg også for at alle luker og dører er låst. I noen båter kan du klikke av rattet, det er god tyverisikring mot at de får med seg selve båten. Gaulen anbefaler også å installere sporingsutstyr.