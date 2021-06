Passerer 100 millioner og utvider

Daniel Johanson (t.v.), Knut Magne Slottsvik, Tor Erik Godøy, Kim Molnes. Foto: MMC First Process.

Selskapets sterke vekst gjør at behovet for service og oppfølging ute hos kundene øker. Gode service- og ettermarkedstjenester blir stadig viktigere i kampen om kundene. Det gjelder også for kuldefaget - ett av de tre komplementære fagområdene som gjør MMC First Process til den mest komplette aktøren i bransjen.



– Kulde inngår i alle markedssegmentene vi er inne i, sier Jan Petter Urke, leder for kuldeavdelingen i MMC First Process. Avdelingen kommer til å omsette for godt over 100 millioner kroner i år. Kjøl og frys i prosess, lagring og transport er viktig for at kundene våre skal produsere sjømat med den kvaliteten de skal love sine kunder. Derfor skal og må vi sørge for at serviceapparatet vårt ligger i forkant. Vi har nå totalt 20 kuldemontører i Haugesund og på Digernes som er dedikert til service, igangkjøring av nye anlegg og oppgradering av eksisterende. Vi kommer til å trenge flere.



SAMMEN I FLERE TIÅR

Kompetansemiljøet i Haugesund består i dag av 12 personer som har jobbet sammen i flere tiår. Gjennomgående har det vært levert god kvalitet over lang tid, noe som har bygd et solid nasjonalt og internasjonalt omdømme. Dette spisskompetansemiljøet jobber med sjømatnæringen både til havs og på land, og har store pelagiske fryseri samt en rekke lakseslakteri på kundelisten. Disse kundene har stor variasjon i behov for kuldeløsninger, som medfører at arbeidsdagen blir både variert og interessant.



Urke forteller at kuldemontørene i MMC First Process hovedsakelig har oppdrag ombord i fiskebåter, produksjonsanlegg på land, brønnbåter og landbaserte oppdrettsanlegg - i inn og utland, men vi server også en del PSV-er til supplynæringen. Nå står eksempelvis innkjøring av 10 fryseanlegg i Russland på kjøreplanen.



VIKTIGE AMBASSADØRER

Daniel Johansson er servicekoordinator på kuldeavdelingen. Han har nettopp ansatt Kim Molnes og Tor-Erik Godøy som senior kuldemontører. Vår nye prosjektleder Knut Magne Slottsvik har spesialkompetanse på automasjon, og kommer fra jobben som servicemontør i MMC First Process.



– Kim begynte hos oss i 2004, forteller Johansson. Etter et kort avbrudd er han nå tilbake, og fikk følge av en annen erfaren kuldemontør: Tor-Erik Godøy. Disse seniorene er ringrever og gode problemløsere, og vet hva det betyr for kundene at produksjonen flyter som den skal.



– Kompetansepersoner som Kim og Tor-Erik er også viktige når vi ansetter de unge menneskene som vi er på jakt etter. Å reise ut og gjennomføre oppdrag sammen med seniorene, gir dem den faglige og sosiale tryggheten de må ha når de etter hvert skal ut i felten på egenhånd. Denne overføringen av «know-how» er verdifull både for oss og kundene våre. Kompetansen som er bygget gjennom flere tiår er unik, sier Johansson.

Ifølge seniorene nyter de selv godt av samarbeidet med ungdommene. Yngre personer ser ofte ting på andre måter og stiller veldig gode spørsmål. Kombinasjonen av erfaring og nykjerrighet er en viktig del av kulturen i MMC First Process.



- Selskapets utvikling har vær fantastisk siste årene og vi har god forutsigbarhet på at vi kommer til å få godt med oppdrag i framtiden. Vi gleder oss over å ha kunnskapsrike seniorer på laget, som nå står klar til å dele kunnskap og erfaring med de vi også i framtiden kommer til å rekruttere, avslutter Johansson.

MMC First Process trenger flere erfarne montører. Foto: MMC Firsk Process.