PE Bjørdal leverer fabrikk til nybygg

Inkludert i kontrakten er fabrikkdesign, Bjørdal Automation System, fabrikkutstyr og installasjonstjenester og levering vil finne sted i midten av 2022.Fabrikken er designet for å utnytte en helårs fiskesesong med fleksibilitet til å produsere og fryse:PE Bjørdal har i løpet av årene blitt kjent for design av effektive og fleksible fabrikker - i tillegg til å ha en grundig kompetanse innen foredling av sjømat. Denne kontrakten er helt klart et resultat av denne erfaringen.Bjørdal Automasjonssystem og fabrikkutstyr vil bli produsert i ØrstaBjørn Meek, CEO i PE Bjørdal sier i en kommentar at dette er nok en viktig kontrakt for PE Bjørdal for den nordnorske regionen, og denne viser tydelig frem de moderne og svært fleksible fiskefartøyene som skal bygges nå, og ikke minst der vi oppfyller kravene fra fiskerene både når det gjelder design, kvalitet og pris.