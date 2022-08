Pon Power og AMS inngår samarbeidskontrakt

Om Pon Power

Pon Power er enedistributør av CAT motorer og generatorsett i Norge.

Typiske bruksområder er fremdriftsmotorer, hjelpemotorer og generatorsett, med et effektområde fra 6,4 til 5420 kW.

Leverer primær- og nødstrøm til maritim sektor, olje- og gassinstallasjoner og landbasert industri.

Pon Power har 150 ansatte, hvorav en tredjedel er feltservicemekanikere.

Har et bredt servicenettverk med enkel tilgang til overhalinger/reparasjoner, komponentverksted, originale CAT og MaK deler, samt teknisk support tilgjengelig 24/7.

Pon Power har et sterkt fokus på innovasjon og i 2021 åpnet et nytt Hybrid Test Center HHTC)

Hovedformålet med HTC er å utvikle og teste bærekraftige løsninger.

Pon Power er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

– Vi er stolte av å kunne annonsere at vi nå inngår et tettere samarbeid med Anlegg og Marine Service. For Pon Power innebærer dette at vi kan tilby et utvidet service-nettverk for kundene våre i form av lokal tilgjengelighet av deler og service langs kysten i Stavanger og Bergen.- AMS er en seriøs og flink aktør i bransjen som vi har stor tillit til. De har også en gunstig lokasjon langs kysten, og derfor var AMS et naturlig valg for oss i forbindelse med at vi utvider vårt AMD-nettverk i Norge. Vi gleder oss til et videre godt samarbeid fremover, sier Kenneth Næss, Parts & AMD Manager i Pon Power ASHovedkontoret til AMS ligger i Tananger, hvor de har et spesialbygget motorverksted. Bygget har verksted, egne rom for komponentservice og –overhaling, to motorbremser (640 og 1900kW), lager, klasserom og kontorer. AMS sin aktivitet i Bergen er nylig reetablert på Ågotnes, hvor de har et bygg med motorverksted og kontorer.AMS er spesialist på salg, reparasjon, vedlikehold, modifikasjon og overhaling av motorer til skips- offshore og anleggsindustrien. De er et multibrand diesel kompetansesenter, hvor CAT-motorer utgjør en betydelig andel av aktiviteten.– Samarbeidet mellom AMS og Pon Power vil styrke tjenestetilbudet, servicegraden og tilgjengelgheten for kunder og samarbeidspartnere med CAT-motorer langs kysten. Vi kjenner Pon Power som en svært kompetent aktør og vi ser frem til å videreutvikle oss sammen med dem, sier Trond Olsen, Daglig leder i AMS.