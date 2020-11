Pon Power og Moen inngår samarbeidskontrakt

Slik vil Purkholmen maritime industripark i Nærøysundet vil se ut om noen år. Moen nå er i ferd med å bygge verdens første arktiske tørrdokk (til venstre på bildet). Foto: Moen.

Pon Power og Moen inngår et AMD-samarbeid (Authorized Marine Dealer) som gjør Moen til autorisert forhandler av CAT-deler og service.



– Dette er en viktig avtale som gjør oss sterkere på motormekanikk enn noen gang tidligere, sier en meget fornøyd Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i Moen i en pressemelding. – AMD-statusen vil samtidig bety mye for våre kunder og for oss som selskap, legger han til.



– Vi er stolte av å ha fått på plass denne avtalen som utvider vårt nettverk, og i større grad gjør oss tilgjengelig for kundene der de er. Moen har flotte lokasjoner, og er et firma som satser sterkt på flere områder våre kunder er involvert i. Dette betyr bedre effektivitet, større tilgjengelighet og at kunnskap om CAT-motorer vil være lettere tilgjengelig for kundene i markedet, forteller Parts & AMD Manager Kenneth Næss i Pon Power AS. Selskapet har fra før tilsvarende avtaler med Ulmatec Skipsservice og Bømlo Skipsservice



Kompetanseløft

Forhandleravtalen innebærer et betydelig kompetanseløft for Moen. Serviceteknikere og mekanikere begynner nå på et omfattende opplæringsprogram utviklet av Caterpillar. Moen får også tilgang til alt av teknisk dokumentasjon, og kan utføre garantiarbeid på CAT. Avtalen innebærer også at Moen kan ha et større og mer konkurransedyktig lager av CAT-deler.



– Det styrker leveringssikkerheten på CAT-deler og service i områdene vi dekker. Samtidig sammenfaller Pon Powers sterke fokus på innovasjon og miljøvennlige løsninger med vår grønne industristrategi, forteller Dekkerhus.



– Vi gleder oss til fortsettelsen, og å se hva videre samarbeid kan tilføre lokale Caterpillar-kunder i området, avslutter Kenneth Næss.

Hans Rørstrand, prosjektleder hos Moen.