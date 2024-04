Pon Power AS sikrer kontrakt med Vard

Pon Power AS har signert kontrakt for leveranse av hovedmotorer og nøddiesel til et nytt hybrid SOV som bygges av Vard. Illustrasjon: Vard Design

Pon Power

Pon Power er enedistributør av CAT motorer og generatorsett i Norge.

Typiske bruksområder er fremdriftsmotorer, hjelpemotorer og generatorsett, med et effektområde fra 6,4 til 5420 kW.

Bedriften leverer primær- og nødstrøm til maritim sektor, olje- og gassinstallasjoner og landbasert industri.

Pon Power har 170 ansatte, hvorav en tredjedel er feltservicemekanikere.

Et bredt servicenettverk med enkel tilgang til overhalinger/reparasjoner, og originale CAT og MaK deler, samt teknisk support er tilgjengelig 24/7.

Ingeniør- og prosjektavdeling har lang erfaring med å utvikle og levere spesialtilpassede kraftløsninger av høy kvalitet.

Selskapets eget Genflex marine generatorsett sammenstilles ved hovedkontoret utenfor Oslo.

Genflex er for tiden den foretrukne kraftløsningen for SOV’er

on Power er også markedsleder for reservestrømløsninger til datasentre.

Pon Powers leveranse er basert på Cat 3512E-motorene med Variabel Speed. En variabel speed DC- løsning vil kunne redusere drivstofforbruket med opptil 30 prosent og gir i tillegg redusert støy, lavere vedlikeholdskostnader og lengre levetid på generatorene.Løsningen gjør at fartøyet kan operere med kun ett generatorsett med variabel hastighet, i tillegg til batterier - i et utvidet vindu av driftsprofilen under arbeid i vindparken.– Dette er en viktig leveranse for oss som styrker vår posisjon i dette segmentet. Vi er stolte og takknemlige for å bli valgt som leverandør av Cyan og Vard, og ser frem til et spennende prosjekt og samarbeid, uttaler Bernt Eidsvik, Sales Manager i Pon Power AS.Fartøyet er utviklet av Vard Design i Ålesund, Norge i nært samarbeid med Cyan Renewables.