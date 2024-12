Pon Power sikrer kontrakt med Vard

Illustrasjon: Vard

Pon Power har signert kontrakt med Vard for levering av hovedmotorer og nøddiesel til et nytt Commissioning Service Operations Vessel (CSOV) for Navigare Capital Partners og Norwind. Dette er første opsjon av NB 982 signert tidligere i år.



Dette er den sjette nye CSOV-en Vard leverer til Norwind Offshore og partnere med Cat motorer fra Pon Power.



– Vi er stolte og takknemlige for tilliten Vard og Norwind viser oss, og ser frem til å fortsette vårt vellykkede samarbeid, sier Bernt Eidsvik, Sales Manager hos Pon Power AS.



Leveringen omfatter 2 x Cat 3512C (1700eKW) og 2 x Cat C32 (940eKW) generatorsett for diesel-elektrisk fremdrift med Pon Power Genflex, samt 1 x C9.3, 274 eKW nødstrømsgenerator. Foto: PonPower