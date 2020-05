Pon Power sikret seg kontrakt med Østensjø Rederi

Pon Power har signert kontrakt for leveranse av hovedgeneratorsettene til to nye CSOVs (Commissioning Service Operation Vessels) og to nye SOVs (Service Operation Vessels), som skal bygges i Spania for Østensjø Rederi.



Skipene, som er er designet av Salt Ship Design, vil brukes ved igangkjørings- og vedlikeholdsarbeid på havvindmøller.



Generatorsettene fra Pon Power er basert på de nye Caterpillar 3512E-motorene med “Variabel Speed”og Cat SCR.

Caterpillar har designet en spesiell konfigurasjon av 3500E-motorene for å optimalisere generatorer for Variabel Speed. Generatorsettene gir reduserte utslipp av klimagasser og vil redusere drivstofforbruket med opp til 30 prosent i operasjon innenfor skipets driftsprofil, heter det i en pressemelding. Pon Power Variable Speedgeneratorsett skal også gi redusert støy, lengre levetid på generatorene og redusert operasjonskostnader generelt, i følge pressemeldingen.



