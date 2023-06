Popstjerne skal døpe Norwegian Viva

Det internasjonale cruiseselskapet, Norwegian Cruise Line (NCL) ble grunnlagt i 1966 av den norske pioneren og skipsrederen Knut Kloster.

Den visjonære og innovative nordmannen sendte de første gjestene på cruise i Karibien 19. desember 1966, og satte standarden for en hel cruiseverden.

NCL ble først lansert som Norwegian Carribean Line, før de i 1987 skiftet de navn til Norwegian Cruise Line for å kunne vise til det utvidede tilbudet med spennende reiser over hele verden.

NCL har gjennom 56 år sprengt grensene innen cruiseskip-industrien. Mest bemerkelsesverdig er friheten og fleksibiliteten som NCL tilbyr sine gjester med muligheten til å planlegge drømmereisen uten restriktive, raske eller tildelte spise- og underholdningstider, og uten en formell kleskode.

I dag består Norwegian Cruise Line av 18 topp moderne skip, som seiler til mer enn 400 av verdens mest ettertraktede destinasjoner, inkludert Great Stirrup Cay, som er selskapets private øy på Bahamas og selskapets feriested, Harvest Caye, i Belize.

Etter festlighetene starter Norwegian Viva sin første sesong i Karibien med hjemmehavn i Puerto Rico, hvor den nyutnevnte gudfaren er født og oppvokst.Det blir den latinamerikanske artisten, låtskriveren og produsenten Luis Fonsi som skal døpe NCLs nyeste cruiseskip, Norwegian Viva, det andre av i alt seks skip i den nye Prima Class. Den prisvinnende musikeren er best kjent for å ha toppet hitlistene i mer enn 35 land, deriblant Norge med sommer-hitten «Despacito». Den fengende låten har nådd platina 13 ganger, og er én av verdens mest spilte låter med mer enn 4,6 milliarder avspillinger.Dåpen finner sted den 28. november 2023 i cruise-hovedstaden Miami. Luis Fonsi vil tradisjonen tro knuse en champagneflaske mot baugen på skipet for å offisielt navngi Norwegian Viva. Etter markeringen vil han fremføre sine største hits under en dåpskonsert. I løpet av kvelden får han selskap av den latinamerikanske-popdronningen Paulina Rubio, sangeren Pedro Capó, samt Marcello Hernandez som er kjent fra tv-showet «Saturday Night Live».– Det er med stor glede at vi ønsker popikonet Luis Fonsi velkommen i NCL-familien som gudfar til vårt nyeste skip Norwegian Viva. Miami er vår hjemby og er fylt med latinamerikansk kultur og derfor feirer vi naturligvis Norwegian Vivas dåp med Luis i front, sammen med en rekke latinamerikanske talenter. Som puertoricaner med base i Miami samler han folk fra hele verden med sin energi, positivitet og musikk. I tillegg utfyller han Norwegian Vivas livlige energi. Vi klarer nesten ikke å vente til den store dagen, sier David J. Herrera, President for Norwegian Cruise Line.Den nye tittelen som gudfar begeistrer popstjernen fra Puerto Rico:– Jeg er beæret over å bli utnevnt som gudfar for NCLs nyeste skip, Norwegian Viva. Jeg ser frem til å vise henne frem til Puerto Ricos befolkning, som omfavner ’Live it Up’-ånden. Da jeg selv er oppvokst på en øy, har havet alltid spilt en viktig rolle i mitt liv. Cruise skaper uforglemmelige ferieopplevelser, og jeg kan ikke vente med å døpe dette fantastiske skipet og introdusere henne til resten av verden, forteller Luis Fonsi.Etter dåpsreisen blir Norwegian Viva det nyeste skipet med base fra San Juan i Puerto Rico. I løpet av april 2024 seiler Prima Class skipet en rekke syvdagers karibiske cruise med stopp i Tortola (De britiske Jomfruøyene), St. John’s (Antigua), Bridgetown (Barbados), Castries (Saint Lucia), Philipsburg (Sint Maarten) og i Sankt Thomas (De amerikanske Jomfruøyene). Deretter settes kursen mot enda en sommersesong i Europa med avgang fra Athen (Piraeus) Hellas, Lisboa (Portugal), Roma (Civitavecchia) og Venezia (Trieste) Italia.Norwegian Viva er det andre av i alt seks skip i NCLs banebrytende Prima Class og er søsterskipet til det prisvinnende Norwegian Prima. Begge skipene tilbyr en følelse av plass og romslighet man aldri tidligere har opplevd ombord på et moderne cruiseskip.Norwegian Viva debuterer i august 2023 hvor det aller første cruiset går fra Venezia til Lisboa. Frem til dåpen i november seiler hun til attraktive middelhavsdestinasjoner, deriblant Amalfikysten og de greske øyene.