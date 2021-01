Prestisjeoppdrag til PE Bjørdal

PE Bjørdal skal levere fabrikk til to topp moderne trålere, som bygges ved Tersan i Tyrkia. Bilde: PE Bjørdal.

PE Bjørdal har signert kontrakt på design, prosjektering og totalleveranse av komplette fabrikker til to topp moderne trålere som er under bygging på Tersan Shipyard. PE Bjørdal er valgt som leverandør til prosjekta for rederia JFK-Trol på Færøyane og Parlevliet & van der Plas i Nederland etter å ha presentert den beste og mest attraktive løsningen.



For PE Bjørdal gir dette arbeid i ett års tid.



Fabrikken til JFK- Trol-prosjektet er utstyrt for produksjon av filet og HG (blokkfrossen fisk) av hvitfisk i tillegg til blokkfrossen rødfisk og blåkveite. Fabrikken har en frysekapasitet på over 100 tonn i døgnet. Bjørdal sine produksjons-, logistikk- og automasjonsløsninger sørger for at produkta ut fra fabrikken er klar for levering til markedet på ferdig sorterte paller.



Fabrikken til Parlevliet & van der Plas- prosjektet, har samme omfang som til JFK-Trol, men vil i tillegg kunne produsere over 30 tonn reker pr døgn, også disse pakka i markedsforpakning på ferdig sorterte paller.



DESIGN FRA SKIPSTEKNISK

De to fartøya er klassifisert som Arctic Multipurpose Freezer Trawlers og er designet av Skipsteknisk i Ålesund. Fartøya er 87,5 meter lange og har en bredde på 18 meter.



– Dette er et resultat av det gode og systematiske arbeidet som er gjort i PE Bjørdal gjennom de siste åra. Vi har investert mye penger og ressurser i moderne teknologi og produksjonsutstyr, men også det beste vi kan få innenfor design og planleggingsverktøy. Kompetansen vi har skaffa oss saman med den praktiske erfaring vi har frå før, gjør at vi vinner slike prestisjekontrakter, sier Bjørn Meek, adm.dir. i P.E Bjørdal.



– Etter at vi fikk styrka kapitalbasen vår i fjor haust, er vi nå styrket i posisjonen som foretrukket leverandør av prosess-løsninger til fiskerimarkedet.



TRYGG PÅ VALGET

Reder Hanus Hansen i det færøyske rederiet JFK Trol er trygg på sitt valg av fabrikkleverandør.



– Jeg har hatt Bjørdal fabrikk om bord i min nåværende båt og den kvaliteten som Bjørdal har levert er helt topp. Jeg er imponert over måten Bjørdal sammen med rederiet har utviklet fremtidens fabrikk og den evnen PE Bjørdal har til å videreutvikle rederiets ideer og ønsker. «De snakker fiskerens språk, sier Hanus Hansen.



Henk Guijt fra rederiet Parlevliet & van der Plas er godt fornøyd med designfasen og utvikling av fabrikk for deres nye tråler. – PE Bjørdal er en ny leverandør for oss, men samarbeidet og de løsninger vi har fått frem gjør oss trygge på at kvalitet og endelig resultat er riktig for prosjektet.

Bjørn Meek er adm.dir. for PE Bjørdal.