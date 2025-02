Prestisjetung pris til Vard

Utdelingen av prisen "Italia Brillante" ble holdt i Oslo og hadde prominente gjester til stede, inkludert den italienske ambassadøren til Norge, Stefano Nicoletti, og fremhevet de sterke og varige båndene mellom de to nasjonene. Foto: Vard/Kristin Støylen

Vard har blitt hedret med den anerkjente "Italia Brillante"-prisen. Prisen, som årlig deles ut av Det italienske handelskammeret i Norge, feirer italienske selskaper som har utmerket seg på det norske markedet gjennom innovasjon, kvalitet, bærekraft og sosialt ansvar.



Utdelingen av prisen ble holdt i Oslo og hadde prominente gjester til stede, inkludert den italienske ambassadøren til Norge, Stefano Nicoletti, og fremhevet de sterke og varige båndene mellom de to nasjonene.



STOLT OVER TILDELINGEN

Cathrine Marti, CEO i Vardgruppen, er stolt over tildelingen av Italia Brillante:



– Denne prisen er en hyllest til visjonen, motstandsdyktigheten og innovasjonen som Italia og Norge deler og som definerer forholdet mellom landene. Som en del av Fincantierigruppen har vi i Vard privilegiet av å kombinere Norges maritime ekspertise med Italias industrielle arv for å gjennomføre fremskritt innen bærekraft og banebrytende teknologier.



Vard har lenge vært ledende i den maritime sektoren, og utnytter at gruppen har global tilstedeværelse med skipsverft i Norge, Romania, Brasil og Vietnam. Med omtrent 8000 ansatte og flere fagorienterte og kompetente datterselskap, leverer Vard banebrytende løsninger og komplekse, skreddersydde spesialiserte fartøy med innovativ og grønn teknologi innen markeder som offshore energi, maritime fartøy og fiskeri.



Som en del av Fincantierigruppen- et italiensk globalt ledende skipsbyggingskonsern med over 230 års historie - har Vard dratt nytte av betydelige strategiske investeringer som har forbedret selskapets yteevne og omdømme. Dette partnerskapet har posisjonert Vard som en verdensomspennende nøkkelaktør i å levere høy-ytelsesfartøy som oppfyller de høyeste standardene for innovasjon og bærekraft.



SAMARBEID VIKTIG

Salvatore Savinelli, SVP HR & Organization i Vard, fremhever viktigheten av samarbeid:



– Denne prisen representerer kraften i partnerskap—mellom nasjoner, industrier og mennesker. Sammen med Fincantieri og våre globale team er Vard stolt av å spille en ledende rolle i å fremme det grønne skiftet og sette nye standarder for ekspertise i den maritime industrien.



Gian Luca Congeddu, styreleder i Det italienske handelskammeret i Norge, roser Vard:



– Vards prestasjon representerer nøyaktig hva 'Italia Brillante'-prisen står for – kompetanse gjennom innovasjon og bærekraft. Deres engasjement for å utvikle grønne teknologier og

bærekraftige løsninger, kombinert med styrken i det italiensk-norske industrielle samarbeidet, gjør dem til en verdig mottaker av denne anerkjennelsen. De setter nye standarder for hvordan internasjonalt samarbeid kan akselerere den maritime industriens grønne skifte.



Cathrine Marti, CEO i Vardgruppen. Foto: Vard/Kristin Støylen Salvatore Savinelli, SVP HR & Organization i Vard. Foto: Vard/Tone Molnes