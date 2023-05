«Prinsesse Ingrid Alexandra» døpt i Bodø

Se også omtale av skipet i Maritimt Magasin nr. 3 i år

– Fartøyet vil være et godt tilskudd til flåten vår. Forskerne får en god plattform for å forske mer på de kystnære utfordringene og mulighetene. Blant annet trenger vi å vite mer om totalbelastningen på kystøkosystemene, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø ifølge en pressemelding fra Havforskningsinstituttet.Det 35 meter lange fartøyet har toppmoderne forskningsutstyr, og er spesialbygget for å kunne operere langs den værharde kysten, også i nord. Fartøyet skal også brukes til undervisning.Allerede under testtoktet for å kartlegge tobis på Vestlandet denne våren, ble det klart hvor ypperlig PIA (kortversjonen av navnet) fungerer til denne type arbeid: Båten lar seg smidig manøvrere inn i bukter og blant holmer og skjær.PIA blir det niende i Havforskningsinstituttets flåte av forskningsfartøy. Flåten spenner fra isbryteren «Kronprins Haakon» til andre store, mellomstore og små fartøy.Det nye forskningsskipet skal i utgangspunktet brukes for fiskeriakustiske og oseanografiske undersøkelser, planktonprøvetaking, bentiske og geologiske undersøkelser, håndtering og bruk av autonome farkoster, lett tråling og annet.En rekke tokt er blant annet satt opp for å fortsette kartleggingen av sårbare naturtyper. Her vil det blant annet bli brukt en nyanskaffet ROV og egne ROV-piloter.– PIA er et drømmefartøy for oss. Vi gleder oss stort til å gire opp arbeidet med å utforske og kartfeste mangfoldet av sårbare naturtyper som finnes langs kysten av Norge. Økt innsats for å kartlegge sjøbunnen langs kysten og fjordene, gjør at vi kan gi best mulige råd til forvaltningen, sier forsker Tina Kutti.