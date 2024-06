Pris til Hurtigrutens SeaZero-konsept

Hurtigrutens prosjekt SeaZero vant prisen for beste konseptskip-design under prestigefylte Electric & Hybrid Marine Awards i går.

Hurtigruten har planlagt å ha klart skipet til 2030, og målsetningen for SeaZero-prosjektet er å lage verdens mest energieffektive skip. For tiden pågår et forskningsprogram i samarbeid med aktører som Sintef, Vard, Brunvoll og en rekke andre samarbeidspartnere i den norske maritime næringen.

Imponerte juryen

I juryen begrunnelse heter det at Hurtigruten “imponerte juryen med sitt SeaZero-cruiseskipkonsept og ble tildelt førsteprisen” i kategorien “Concept Vessel Design of the Year”.



– Det er en stor ære for oss å motta denne prisen. I Hurtigruten ønsker vi å være med å utvikle hvordan fremtidens reiseliv kan være mer bærekraftig og denne prisen en stor anerkjennelse av alt det harde arbeidet våre samarbeidspartnere og våre ansatte har lagt ned i dette prosjektet til nå, sier driftsdirektør Gerry Larsson-Fedde i Hurtigruten.



Prisen tildeles av en jury på over 20 personer som består av ledende journalister, konsulenter og eksperter på maritim teknologi. Electric & Hybrid Marine Awards har som formål å anerkjenne den siste utviklingen i den maritime industrien.– Mens noe av teknologien vi skal bruke er moden, skal det fortsatt mye testing, utvikling og forskning til på mange områder for at vi når målet vårt. Denne prisen gir oss ekstra motivasjon for å fortsette dette arbeidet, sier Larsson-Fedde.

Hurtigrutens konseptdesign bruker blant annet kontraroterende propeller, luftsmøring for å redusere motstanden i vann, nedsenkbare seil, store batterier og en rekke andre toppmoderne løsninger for å bygge et skip som kan seile uten utslipp i normal drift.