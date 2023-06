Proff Kulde kjøper sveisebedrift

Mathias Ingebrigtsen (t.v.) er daglig leder i Proff Kulde og Jostein Paulsen er daglig leder i Paulsen Sveiseservice.

– Svolvær-selskapet Proff Kulde AS som utvikler kuldete

kniske løsninger for fiskeri, havbruk og landbasert industri, øker produksjonskapasiteten ytterligere gjennom oppkjøpet av Paulsen Sveiseservice AS.



– Gjennom dette oppkjøpet øker vi kapasiteten på rørsveising og montasje som er viktige oppgaver i vår produksjon og prosjektleveranser. For kundene våre betyr det at vi kan produsere og levere mer og raskere, sier Mathias Ingebrigtsen, daglig leder i Proff Kulde i en pressemelding.



Bø i Vesterålen

Proff Kulde kjøper 100 prosent av aksjene i Paulsen Sveiseservice, som holder til i Bø i Vesterålen. Selskapene har blitt enige om å ikke oppgi de finansielle detaljene av transaksjonen.

Paulsen Sveiseservice har fem medarbeidere, inkludert én lærling. Alle blir med videre. Selskapet ledes av daglig leder og gründer, Jostein Paulsen, og omsatte for rundt fem millioner kroner i fjor.

– Vi har samarbeidet med Proff Kulde i mange år og kjenner godt til selskapet og den positive kulturen. De har offensive planer både i Norge og internasjonalt. Det ønsker vi å være del av, slik at vi kan skape enda flere arbeidsplasser her i Vesterålen, sier Jostein Paulsen.

Paulsen understreker at Paulsen Sveiseservice vil fortsette å betjene eksisterende kunder både i Vesterålen og andre steder.

Del av vekststrategi

Proff Kulde har det seneste året økt bemanningen med omtrent 40 prosent og har økt selskapets produksjonskapasitet betydelig. I tillegg har selskapet utviklet og bygget en egen FoU testfasilitet for å øke takten på utvikling av fremtidens kulde og varmeteknologi.

Proff Kulde opplever stor etterspørsel etter teknologien deres, både fra fiskeri, havbruk og landbasert industri. Oppkjøpet av Paulsen Sveiseservice er delvis drevet av økt etterspørsel fra kunder etter Proff Kuldes varme- og kuldetekniske løsninger, og delvis for å rigge selskapet for ytterligere vekst.

– Sveising er en tidkrevende oppgave og sertifiserte sveisere er en knapphetsfaktor. Derfor blir Paulsen Sveiseservice fremover en helintegrert del av produksjonen vår. Det vil sikre oss verdifull kompetanse og øke gjennomføringsevnen vår. Det betyr at vi blir enda mer konkurransedyktige, særlig på større prosjekter, sier Mathias Ingebrigtsen.



CO2-baserte kuldetekniske løsninger

Proff Kulde har utviklet en bred produktportefølje av egendesignede, patenterte kulde- og varmetekniske løsninger basert på CO2, som er et naturlig kuldemedium, med tilknyttede styresystemer.

Selskapets hovedprodukter er RSW-anlegg (refrigerated seawater) som brukes til kjøling av fisk om bord på fiskefartøyer og i landbasert fiskeindustri, samt fryseanlegg for fartøy og landbasert industri. I tillegg tilbyr Proff Kulde varmepumpesystemer for nedkjøling og oppvarming av ferskvann og sjøvann, og industrielle ismaskiner for produksjon av is til fiskeri og havbruk.

I midten av fjoråret investerte sjømatinvestor Bluefront Equity i Proff Kulde og ble majoritetseier med 60 prosents eierandel. Selskapets første fond, Bluefront Capital I, investerer primært i små og mellomstore leverandørbedrifter som bidrar til å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer bærekraftig, blant annet gjennom økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene.