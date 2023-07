ProZero Norge selger 15m fartøy til Nord universitet

ProZero Norway AS er en ledende leverandør av maritime løsninger med spesialisering innen design og bygging av høytytende fartøyer.

Med fokus på innovasjon, effektivitet og bærekraft leverer ProZero skreddersydde løsninger til kunder innen ulike maritime sektorer, inkludert passasjertransport, akvakultur, offshore vind og forskning.

Universitetet uttrykte stor entusiasme for det nye fartøyet og understreket de mange fordelene det vil bringe til deres forskning og akademiske virksomhet. Det 15 meter lange ProZero-arbeidsfartøyet vil gi forskere og studenter bedre muligheter til å utvide og øke sine studier. Det forventes å bidra til teknologisk framgang og gi studentene og forskerne mulighet til å delta i undervisning og forskning av høy kvalitet.Dette kjøpet er en del av Nord universitets historiske satsning på blå sektor. Sammen med den pågående byggingen av "Blått bygg" på campus i Bodø, som vil huse Fakultet for biovitenskap og akvakultur fra høsten 2024, og nylig dåp av kystforskningsfartøyet "Prinsesse Ingrid Alexandra" (PIA) i april 2023, representerer dette nye fartøyet et betydelig tilskudd til Nord universitets maritime infrastruktur.Ifølge skipper Morten Krogstad er det nye 15 meter lange ProZero-fartøyet en klar forbedring som supplerer den eksisterende flåten. Han understreker at Nord universitets campus i Bodø nå er det ideelle stedet for å studere marine og fiskerifag.Dekan Mette Sørensen bekrefter den positive utviklingen ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur de siste årene, med økning i både antall studenter og ansatte. Hun legger vekt på at den nye infrastrukturen, inkludert "Blått bygg", kystforskningsfartøyet og forskningsbåten, vil gi studentene førsteklasses fasiliteter. Denne forbedrede infrastrukturen vil ytterligere styrke forskningsinnsatsen og tilby studentene nye og spennende kurs.ProZero 15m-fartøyet representerer en avansert maritim løsning, designet med allsidighet og effektivitet i tankene for ulike marine applikasjoner. Konstruert med bruk av høykvalitets komposittmaterialer, sikrer det holdbarhet og lang levetid samtidig som det oppfyller regulatoriske standarder. Fartøyet har robuste funksjoner for forbedret funksjonalitet og beskyttelse, inkludert store fendere for dokking og fortøyning. Interiøret og eksteriøret er satt opp for å møte universitetets spesifikke behov med utstyr som vinsjer og kraner for håndtering av vann- og sjøbunnsprøver, og layouten er konfigurert for å sikre best mulig arbeidsflyt også med studenter om bord.– ProZero Workboats er glad for å støtte Nord universitet i deres streben etter akademisk fremragende og teknologisk utvikling innenfor blå sektor, sier Jonas Pedersen, administrerende direktør i ProZero International. Salget av dette 15m ProZero-fartøyet representerer et betydelig skritt fremover for å fremme banebrytende forskning og utdanningsmuligheter for studenter og forskere ved Nord universitet.