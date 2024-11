PTG Frionordica leverer RSW-anlegg til Rostein-nybygg

Rostein har bestilt nybygg for omtrent fem milliarder kroner hos Larsnes Mek. Foto: Rostein.

PTG Frionordica AS har signert kontrakt med Larsnes Mek. Verksted for levering av to RSW-anlegg til brønnbåtrederiet Rostein. Nybygget, som skal operere for fire oppdrettsselskap på Helgelandskysten, skaper store ringvirkninger også for norsk leverandørindustri.



Brønnbåten er Larsnes Mek. Verksted sitt nybygg nummer 74, og er designet av Skipskompetanse i Måløy.



KOMPAKT OG KOMPLETT

RSW-anleggene fra PTG Frionordica er et kompakt og komplett system for effektiv nedkjøling av sjøvann og fisk. Tidligere har PTG Frionordica levert tilsvarende RSW-anlegg til ombygging av to av Rostein sine brønnbåter.



– Vi er veldig stolte av å få levere RSW-anlegg nok en gang til Rostein og Larsnes Mek. Verksted. Det er gledelig at verft og rederi setter pris på PTG Frionordica sitt lokalt produserte utstyr, sier Johnny Valle, salgs- og markedsdirektør i PTG Frionordica.



PTG Frionordica sin fabrikk ligger i Malmefjorden i Hustadvika kommune, og har rundt 60 ansatte inkludert lærlinger. Her produseres RSW-anleggene fra den minste sveis til de er ferdig lakkert og klar til å fraktes til kunder ute i verden.



POSITIVE RINGVIRKNINGER

– Et nybygg skaper store positive ringvirkninger for verft og underleverandører i Norge, og i drift vil dette fartøyet representere rundt 15 – 16 nye arbeidsplasser, sier vice president Glen Bradley i Rostein.

Både skipsdesigner og verftet er fornøyde med at prosjektet drypper godt på norsk og lokalt næringsliv.



– Med dette fartøyet har Rostein bestilt nybygg for omtrent fem milliarder kroner hos Larsnes Mek., noe som understreker hvor viktig havbruksnæringen er for verftet og leverandører i de norske marine og maritime klyngene, sier Jarle Gunnarstein, CEO i Larsnes Mek.



Båten har en lastekapasitet på 3700 kubikkmeter. Båten skal overleveres til rederiet i andre kvartal i 2026. Batteri-hybrid brønnbåten vil inneholde det nyeste på markedet innen fiskevelferd, og utstyres med to 2100 kW RSW anlegg fra PTG Frionordica. Båten skal operere for oppdrettere på Helgelandskysten, nærmere bestemt Lovundlaks Sjø, Kvarøy Fiskeoppdrett, Seløy Sjøfarm og Kobbvåglaks.



Johnny Valle er salgs- og markedsdirektør i PTG Frionordica. Foto: PTG