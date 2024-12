PTG Frionordica med leveranse til Arctic Seafarm

Arctic Seafarm sitt nye landbaserte oppdrettsanlegg i Nesna kommune på Helgelandskysten.

PTG Frionordica AS har signert en betydelig kontrakt med Eyvi AS om leveranse av varmepumper og sjøvannsvekslere til Arctic Seafarm AS sitt nye landbaserte oppdrettsanlegg i Nesna kommune på Helgelandskysten.



– Vi har jobbet svært aktivt inn mot markedet for landbasert oppdrett, og denne avtalen viser resultatet av innsatsen, sier Johnny Valle, salgs- og markedsdirektør i PTG Frionordica.



Leveransen består av to HP 20.000 varmepumper med tilhørende platevekslere, CIP system (rensesystem) og vannpumper. Hver varmepumpe har kapasitet til å varme opp 20.000 liter vann per minutt med en COP (Coefficient of Performance) på over 12. Utstyret skal leveres mot slutten av 2025.



PTG Frionordica har jobbet tett med teknologiselskapet Eyvi AS i Tønsberg, som står for detaljplanleggingen av leveransen til Arctic Seafarm. Prosjektleder Vegard Wigstøl i Eyvi er fornøyd med å ha signert avtale med PTG.



HELHETSVURDERING

– Vi valgte PTG basert på en helhetsvurdering der både konkurransedyktig pris, kvalitet og deres evne til å levere en solid løsning med varmepumper og vekslere var avgjørende. Vanntemperatur påvirker både vekst og helse, og den minste fisken trenger oppvarmet vann for å trives best mulig. Vi er trygge på at PTG sin løsning vil sikre god fiskevelferd, noe som er en sentral prioritet i alle våre prosjekter, sier Wigstøl.



– Vi er veldig stolte av å bli valgt av Eyvi AS til dette prosjektet og ser frem til et godt samarbeid i mange år fremover, sier Johnny Valle i PTG.



FØRSTE FASE

Når første fase av det landbaserte oppdrettsanlegget til Arctic Seafarm står ferdig mot slutten av 2026 skal de etter planen produsere 10.000 tonn laks, (8.000 tonn sløyd) årlig. Dette vil sysselsette rundt 40 personer i første omgang.



– Denne avtalen sikrer godt belegg i vår fabrikk i Malmefjorden i Hustadvika kommune, der vi har rundt 60 ansatte og lærlinger. Dette er en viktig milepæl for oss, avslutter Valle.



Johnny Valle, salgs- og markedsdirektør i PTG Frionordica. Vegard Wigstøl, prosjektleder i Eyvi.