PTG Frionordica med ny rekordleveranse til Salmon Evolution

Arild Vikan som er prosjektleder i Salmon Evolution forteller at varmepumpen og energianlegget er en sentral leveranse i det landbaserte oppdrettsanlegget. Foto: Salmon Evolution

PTG Frionordica AS har signert nok en rekordstor kontrakt med Artec Aqua AS, og skal levere seks varmepumper samt sjøvannsvekslere med en total varmeytelse på over 100 000 kW. Leveransen inngår i andre byggetrinn av Salmon Evolutions landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy.



– Kontrakten er svært viktig for oss med vår satsing innenfor markedet landbasert lakseoppdrett. Dette manifesterer vår posisjon som en ledende produsent og leverandør innenfor dette markedet, sier Johnny Valle som er salgs- og markedsdirektør i PTG Frionordica.



Avtalen er et resultat av selskapets tidligere suksess, da PTG Frionordica leverte både varmepumper og sjøvannsvekslere til første byggetrinn for Salmon Evolution gjennom Artec Aqua. Ålesundsselskapet Artec Aqua er totalentreprenør for prosessinstallasjonen i byggetrinn 2.



UTSLAGSGIVENDE

– Vi er svært fornøyde med å kunne videreføre vårt gode samarbeid med PTG Frionordica. Solid leveranse i første byggetrinn har vært utslagsgivende for valget av leverandør. Det er samtidig gledelig at lokale bedrifter kan ta del i verdiskapingen som skjer hos Salmon Evolution ute på Indre Harøya, sier Ole Gunnar Lyngstad, prosjektleder i Artec Aqua.



PTG skal levere den første av seks varmepumper allerede i august 2025, og dette fører til jevnt med arbeid i lang tid fremover. Det gir PTG Frionordica et godt belegg i fabrikken med rund 60 ansatte og lærlinger.

Hver av varmepumpene er på mellom 5000 kW og 6000 kW. Hvert minutt varmer hver varmepumpe opp rundt 40 000 liter vann med en COP (effektivitetsgrad) på over 12. Hver varmepumpe har over 12 km med Titanrør, har ca. 5000 sveiser, og veier over 20 tonn. Disse blir produsert i sin helhet ved fabrikken i Malmefjorden i Hustadvika kommune. Fabrikken ligger bare noen mil unna anlegget til Salmon Evolution på Indre Harøy.



– Dette er kortreist og miljøvennlig teknologi på sitt beste, understreker Valle.



SENTRAL LEVERANSE

Arild Vikan som er prosjektleder i Salmon Evolution forteller at varmepumpen og energianlegget er en sentral leveranse i det landbaserte oppdrettsanlegget.



– Dette er en særdeles effektiv varmepumpe som gjør at for hver kilowatt vi putter inn, så får vi mer enn 30 kW tilbake — om vi ser på hele energianlegget samlet sett — og det er en god investering. Denne enestående effektivitetsgraden (COP) bidrar ikke bare til energibesparelser, men også til god fiskehelse og vekst, ettersom god temperaturkontroll er en avgjørende faktor i oppdrettsprosessen, sier Arild Vikan.

– Vi legger stor vekt på kompetanse, innovasjon og kvalitet i våre produkter. Gjennom samarbeidet med Artec Aqua og Salmon Evolution har vi hatt muligheten til å videreutvikle og forbedre produktene våre ytterligere. I den sammenheng er vi stolte for tilliten de nok en gang har vist oss, avslutter Johnny Valle.