PTG utvider til Storbritannia

Den 1. august i år vil Julian Ramsey begynne som general manager i det nyetablerte selskapet PTG UK Ltd. Ramsey har over tretti års teknisk– og ledererfaring fra maritim industri, blant annet som leder av MacGregors fiskeri-divisjon i Peterhead, Skottland siden 2007. Her er han på havnen i Fraserburgh, hjemsted for en veldig stor flåte av skotske pelagiske trålere, reketrålere og hvitfisktrålere. Foto: PTG

PTG

PTG utvikler og leverer miljøvennlige kjøle , fryse– og energieffektiviserings-løsninger. I tillegg til sjømatmarkedet nasjonalt og internasjonalt, er konsernet en betydelig leverandør til dagligvarebransjen i Norge.

Navnet PTG er hentet fra initialene til holdingsselskapet Perfect Temperature Group, og slagordet til gruppen – verdien av perfekt temperatur.

– Vi etablerer oss i Skottland for å yte service lokalt til våre eksisterende kunder innen fiskeflåten og landbasert fiskeoppdrett. I tillegg ønsker vi å styrke vårt lokale salg og markedsføring av PTG-produkter og løsninger til det skotske sjømatmarkedet, sier konsernsjef Terje Arnesen i PTG.Julian Ramsey er ansatt som general manager i det nyetablerte selskapet PTG UK Ltd. Ramsey har over tretti års teknisk– og ledererfaring fra maritim industri, blant annet som leder av MacGregors fiskeridivisjon i Peterhead, Skottland siden 2007. Han begynner i den nye stillingen den 1. august i år.Han forteller at det foreløpig ikke er bestemt hvor PTG-kontoret skal ligge, men at det vil bli tatt en beslutning om dette i løpet av sommeren. I tillegg til valg av lokasjon vil en av de første oppgavene for Julian bli å rekruttere flere lokale servicefolk til PTG UK.Hovedmarkedene for PTG i Skottland vil være marine og industri med løsninger som RSW-anlegg (systemer for nedkjøling av sjøvann om bord i skip), varmepumper, fryseri– og is-systemer. Spesielt interessant er det å kunne yte service til pelagisk flåte, hvitfiskflåten, landbasert oppdrett, lakseslakterier og prosessindustrien på land, og til en viss grad brønnbåter og den øvrige oppdrettsnæringen.– Vi vurderer flere alternative lokasjoner, og Peterhead eller Fraserburgh er blant de mest aktuelle. Peterhead er den største hvitfiskhavnen i Europa når det gjelder verdi av landinger, og inkluderer en pelagisk flåte og noen større prosessanlegg.– Fraserburgh er hjemsted for en veldig stor flåte av skotske pelagiske trålere, reketrålere og hvitfisktrålere. Siden vi også er nær Aberdeen, er vi bare en times flytur fra Shetland hvor en stor del av den skotske pelagiske flåten er basert, og i tillegg til en betydelig hvitfiskflåte på Shetland, sier Ramsey.Han legger til at når det gjelder service og salg til oppdrettsnæringen så finnes det egentlig ikke én best mulig plassering ettersom anleggene er spredt rundt hele kysten av Skottland.– Uansett hvor vi velger å plassere oss i Skottland så vil vi helt sikkert kunne tilby rask og effektiv service til ethvert oppdrettsanlegg på det skotske fastlandet, sier Julian Ramsey, påtroppende General Manager i PTG UK Ltd.