Publikumssuksess for Norway Seafood Festival

Andre utgave av Norway Seafood Festival gikk av stabelen 15. – 21. mars i Trondheim. 4000 besøkende tok turen til sjømatmarkedet for å oppleve show cooking, tallrike smaksprøver og Barnas Sjømatfestival. Foto: Norway Seafood Festival

Andre utgave av Norway Seafood Festival gikk av stabelen 15. – 21. mars i Trondheim. Festivalen ble sparket i gang med stort sjømatmarked og Barnas Sjømatfestival med 4000 besøkende på to dager.



− Konsumet av sjømat har gått ned de siste årene, og spesielt blant barn og unge har det vært synkende. Norway Seafood Festival ønsker å bidra til å snu denne trenden. Vi vet at fremtidens matfat ligger havet, og at det er råvarer fra havet som skal forsyne fremtidens generasjoner med proteiner. Vi tror at det å skape begeistring for sjømaten og dele kunnskap om råvarene er helt vesentlig for å øke sjømatkonsumet, sier Kristian Digre, daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer den andre utgaven sjømatfestivalen i Trondheim

.

SPENNENDE SMAKSPRØVER

Hele 4000 besøkende tok turen til sjømatmarkedet på Clarion Hotel Trondheim på Brattøra lørdag og søndag 16. – 17. mars. Her var flere av Norges største sjømatprodusenter representert, og publikum kunne nyte spennende smaksprøver og kjøpe med produkter hjem. Barn, unge og familier er en viktig satsing for Norway Seafood Festival. Barnas Sjømatfestival ble arrangert sammen med sjømatmarkedet hvor blant annet Vitensenteret, opplevelsessenteret SeeSalmon og Unge Kokker hadde egne aktiviteter for barn og unge. Barna kunne også ta «Fiskeknappen» sammen med dagligvarekjeden Meny.



Show cooking med dyktige kokker, jazz-trio og matutsalg sørget for god atmosfære for hele familien



PLANLEGGER FOR 2025

Norway Seafood Festival ser frem til å gjenta suksessen med sjømatfestival i Trondheim. Neste utgave av festivalen arrangeres fra 28. – 31. mars 2025.



– Festivalen har allerede fått godt fotfeste og funnet en god form. Norway Seafood Festival har blitt svært godt mottatt og engasjerer sjømatprodusenter, restaurantbransjen, og ikke minst publikum. Vi ser frem til å bidra med gode festivalopplevelser og kunnskapsformidling også neste år. Norskekysten har et unikt artsmangfold og kan skilte med råvarer i verdensklasse. Dette er også noe av årsaken til at vi legger festivalen til mars. Da er sjømaten på sitt beste, i tillegg til at landet er et eksotisk reisemål for utenlandske turister som ønsker å oppleve norske fjorder og vinterstemning, sier Digre.



Barnas Sjømatfestival ble godt besøkt barnefamilier 16. – 17. mars. Aktører som Meny, Vitensenteret og Unge Kokker sørger for et underholdene og lærerikt program rettet mot barn og unge. Foto: Norway Seafood Festival Bilde av utstiller. Domstein Sjømat var en av utstillerne på sjømatmarkedet. Foto: Norway Seafood Festival Hele 4000 besøkende tok turen til sjømatmarkedet på Clarion Hotel Trondheim. Foto: Norway Seafood Festival