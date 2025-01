Qatar velger norsk fartøysovervåkningssystem

(Om Vissim

Vissim er en utvikler av programvare og nøkkelferdige systemer og infrastruktur for avanserte marine optimaliseringssystemer.

Vissim hjelper kunder verden over med å planlegge, overvåke og optimalisere operasjoner og ressurser innen havvind, olje og gass, havner og kystlinjer, og derigjennom sørge for mer kostnadseffektiv, tryggere, sikrere og mer miljøvennlige og økonomisk bærekraftig drift.

Gjennom å digitalisere kyst- og havområder sørger Vissim for økt maritim bevissthet gjennom sanntidsdata og dataanalyse.

Vissims hovedkontor ligger i Horten. I tillegg har selskapet kontorer i Storbritannia og Slovakia samt et globalt partnernettverk.

Systemet som leveres, basert på Vissim VTMS5, vil danne kjernen i QatarEnergys Centralized Vessel Monitoring and Alerting System (CVMAS). CVMAS er spesialdesignet for å gi omfattende overvåkning og varslingsfunksjoner langs Qatars kystlinje, samt for mer enn 300 offshoreinstallasjoner og fartøy.– Programvaren vår gir en heldigital og brukervennlig sanntidsoversikt over skipstrafikk i Qatars farvann, inkludert kystlinjen og offshoreinstallasjoner. Det bidrar til økt maritim sikkerhet for alle fartøy og infrastruktur i regionen, sier Benedicte Stiberg, Vissims regiondirektør for Midtøsten. Stiberg holder til i Dubai.Kjernen i Vissims teknologi er en spesialutvikling programvareplattform som ved hjelp av input fra flere millioner datapunkter skaper situasjonsforståelse for det geografiske området og øker bevisstheten knyttet til maritim trygghet, sikkerhet og effektivitet.I Qatar vil Vissims CVMAS-system innlemme data fra en rekke ulike kilder inkludert det internasjonale skipsidentifikasjonssystemet AIS, værdataplattformer og radarteknologi, for å gi et detaljert maritimt oversiktsbilde. I tillegg integreres ulike maritime verktøy og plattformer, inkluderer personell- og logistikksystemer samt geografiske kartverktøy. Denne integrasjonen innbefatter også monitorering av helikoptertrafikk og personell om bord offshoreenheter, noe som ytterligere forbedrer driftssikkerhet og effektivitet.Dataene samles og presenteres i et intuitivt format på QatarEnergys operasjonssentral i Doha. Operasjonssentralen er et samarbeid mellom alle olje- og gassoperatørene i Qatar. Den viser et sanntidsbilde av havområdene utenfor Qatar og bidrar til å forbedre koordinering av maritime aktiviteter.Vissim leverer systemet som underleverandør til Qatar-baserte Bin Omran Trading & Telecommunications, som har ansvar for prosjektledelse og installasjon av systemet offshore.– Systemet er utstyrt for overvåking 24/7 og holder kontinuerlig øye med maritime aktiviteter. Det anvender en varslingsmekanisme for å prioritere kritiske hendelser. Ikke bare gir dette økt trygghet for offshoreinstallasjoner og maritime operasjoner, men det forbedrer også kunnskap om havområdene ved å gi en enkel og handlingsrettet forståelse av aktiviteter i Qatars farvann, legger Benedicte Stiberg til.Planen er at systemet skal settes i drift i løpet av første halvår 2025.– Teknologien vår er fremtidsrettet og designet for å utvikle seg i takt med bransjens behov. Med sterkt fokus på IT-sikkerhet sørger vi for at systemene er robuste, sikre og klare for å håndtere nye utfordringer innen maritime operasjoner, konkluderer Stiberg.