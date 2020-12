R. Stahl Tranberg leverer til verdens første autonome skip

Yara Birkeland er overlevert til Yara og skal nå testes.

R. Stahl Tranberg, som leverer smarte marine-applikasjoner, elektrisk eksplosjonsbeskyttelse og systemsikkerhet for olje- og gass-, marine- og industrisektoren, skal levere marinebelysnings-løsninger til Yara Birkeland, verdens første autonome containerfartøy med null utslipp. Skipet er nå overlevert til det norske kjemikalieselskapet Yara og skal snarlig testes for containerlasting og stabilitet før kommersiell drift.



Thomas Linkenheil, administrerende direktør iR. Stahl Tranberg sier at prosjektet er et godt eksempel på hvordan R. Stahl Tranbergs oppdrag og styrker skaper signifikante fordeler for lundene:

– Å støtte energieffektiviseringen og redusere karbonutslipp i den maritime sektoren, å bli en integrert del av fremtidens digitale maritime økosystem, og å tilby vedlikeholdsfrie operasjoner. Vi har alltid vært kjent som en pioner i vår bransje, arbeidet med Yara Birkeland er nok et landemerke i vår historie., sier han.



R. Stahl Tranberg har nå levert sin løsning for navigasjonsbelysning og søkelys til Kongsberg som er ansvarlige for utvikling og leveranser av alle sentrale teknologiløsninger på Yara Birkeland.



HØYE MILJØSTANDARDER

Essensielt for ubemannede fartøy, slik som Yara Birkeland, er at Tranberg BlueLine navigasjonslys er helt vedlikeholdsfrie og tilbyr enkel installasjon gjennom «plug-and-play» modulært design. Tranberg søkelys har bevegelige deler, slik at ingen av komponentene krever spesifikt vedlikehold.

Lysene er laget av bærekraftige materialer av høyeste kvalitet, inkludert saltvannsbestandig aluminium og glasslinser på navigasjonslysene, samt nytt strømlinjeformet design. Navigasjonslysene er 100 prosent LED.



Tranberg BlueLine Navigasjonslys har de nyeste digitaliseringsfunksjonene, som muliggjør kompatibilitet og smart tilkobling til eksisterende og fremtidige kontrollsystemer.

Dette er tilfellet på Yara Birkeland. I fase 1 vil fartøyet være bemannet med en link til kontrollsenter i Oslo. I fase 2 vil det bli helt fjernstyrt fra Massterly, et joint venture selskap opprettet for å etablere nødvendig infrastruktur til design og drift av autonome skip.



Deretter markerer fase 3 overgangen til fullstendig autonome operasjoner, med fjerning av broen. Tranberg BlueLine Navigasjonslys styres og overvåkes av et kontrollsystem, som muliggjør en toveiskommunikasjon med landsystemer, inkludert alarmer og påfølgende alarmhåndtering.



SITUASJONSFORSTÅELSE

Med fartøyet ubemannet vil utstyret fra Tranberg gi landkontrollere best mulig forståelse av situasjonen både ombord og i nærliggende omgivelser. Søkelyset styres horisontalt og vertikalt med muligheten til å slå på og av lysene og justere lyset, samt etablere en 360 graders belysning av det omkringliggende området ved hjelp av overvåking og styring fra kontrollrommet på land. Opptil 10 forhåndsdefinerte søkelysposisjoner kan enkelt konfigureres fra kontrollrommet på land for rask posisjonering.



–Vårt nøkkelkonsept for å fokusere på kundenes behov er basert på følgende modell: CAPEX/OPEX optimalisering, tilgjengelighet, fjernstyring, energi/miljø og sikkerhet. Dette ledet oss også under vårt arbeid på Yara Birkeland, hvor vi var i stand til å levere i henhold til forskrifter fra maritime myndigheter og klasse-selskaper ved hjelp av feiltolerante og robuste systemer. Resultatet er at våre belysningsløsninger tilbyr høy situasjonsforståelse, robusthet og mulighet for digital integrasjon, som sikrer maksimal driftssikkerhet og de høyeste miljøstandarder, sier Kjell Are Berg-Hagen, teknologidirektør i R.Stahl Tranberg.



Han tilføyer at Yara Birkeland sannsynligvis er bare starten på den økende utviklingen av ubemannede og hybride fartøy, hvor flere operasjoner kontrolleres og overvåkes av kontrollteam på land.

