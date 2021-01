Rapp Bomek skal samarbeide med tyske AP-Marine

Avtalen gir Rapp Bomek nye produkter, blant annet til det maritime markedet. Foto: Rapp Bomek.

Rapp Bomek signerte nylig en strategisk samarbeidsavtale med AP-Marine, Advanced Pneumatic Marine GmbH. Avtalen innebærer at Rapp Bomek skal selge deres dørstyringssystemer til leverandører og kunder i Norge. Dette setter Bodø-selskapet i posisjon til å bli en totalleverandør av branndører til det maritime markedet, og også kunne levere deler og systemer til 90 prosent av alle dører og luker på norsk sokkel, offshore.



– Vi er veldig fornøyde med avtalen vi har fått med AP-Marine, som er en del av Grutzmann Group. Selskapet er en ledende internasjonal produsent av dørdrivsystemer for skip og offshore. Alle systemene deres har branntestsertifikat, typegodkjenning, MED-dokumentasjon i EF-sertifisering, og tilfredsstiller den kvaliteten som må være på plass for å være en leverandør i dette markedet, sier Hugo Henriksen, salgsdirektør i Rapp Bomek.



NY PRODUKSJONSSERIE

Samarbeidsavtalen innebærer at Rapp Bomek vil benytte AP-Marines styringssystemer på egne dører og luker i fremtiden, hvilket inkluderer både pneumatisk - og elektrisk styring. Dette gir Rapp Bomek nye produkter, blant annet til det maritime markedet. Her vil selskapet lansere en helt ny produktserie med branndører i løpet av Q1.



Kurt Kristoffersen, CEO i Rapp Bomek, forteller at selskapet i den siste tiden har jobbet med å se hva som kan øke konkurranseevnen for å vinne nye kontrakter offshore, og bli en totalleverandør til det maritime markedet:



AMBISJONER

– Vår ambisjon er å være en av de største leverandørene på brann- og sikkerhetsdører til offshoremarkedet, og etter hvert til det maritime markedet. Det grønne skiftet gjør også at vi trenger elektriske systemer til våre dører som skal passe til de kommende vindprosjektene. Vi vil fremdeles levere deler og servicetjenester til alle våre pneumatiske systemer som vi har levert tidligere, men vi forstod tidlig at for å lykkes med vår nye strategi må vi samarbeide med større internasjonale aktører som AP-Marine, for å få tilgang til innovative løsninger på styringssystemene til våre dører. Våre kunder skal oppleve at Rapp Bomek leverer de de riktige produktene med innovative løsninger, avslutter Kristoffersen.



BEDRIFTENE

Advanced Pneumatic Marine GmbH er en ledende internasjonal produsent av drivsystemer og nøkkelferdige løsninger for skip og offshore dørsystemer. Selskapet ble etablert i 1983, ble en del av Grützmann Group i 2001 og er nå en internasjonalt etablert, velprøvd systemleverandør for komplette dørdrivsystemer. AP-Marine har 160 ansatte og har vært ledende på det globale markedet i mange år.



Rapp Bomek leverer et komplett utvalg av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer, samt service, til globale energi-, sivil- og forsvarsmarkeder. Selskapet har 125 ansatte, hovedkontor i Bodø og moderne produksjonslokaler i Bodø og på Kapp. Rapp Bomek har vært markedsledende leverandør i sikkerhetsbransjen i over 30 år. Selskapets eiere er Acea Properties og Nord II. Eiere som har klare ambisjoner om videreutvikling og vekst i det globale markedet.

Adm. dir. Kurt Kristoffersen i Rapp Bomek.