Raskere og enklere å bruke norske skipsregistre

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet NFD

Regjeringen gjør det enklere og raskere å bruke norske skipsregistre. Fra 1. januar 2024 åpnes det for elektronisk tinglysing av skip, som innebærer at man går fra gammeldagse papirsøknader til en heldigital og moderne skipsregistrering.



– Norge skal være en ledende sjøfartsnasjon, da må vi både trygge og utvikle den sterke maritime kompetansen og flåten vi har. I årene som kommer, skal næringen kutte utslipp og øke digitaliseringen. Elektronisk tinglysing er et godt skritt i riktig retning, det vil skape mer effektive og tilgjengelige tjenester som korter ned saksbehandlingstiden for både skipsfartsnæringen og Skipsregistrene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.



ENDRINGER I TO LOVER

Etter forslag fra regjeringen, har Stortinget vedtatt endringer i to lover: sjøloven og skipssikkerhetsloven. Endringene i sjøloven vil legge til rette for elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip. Endringene i skipssikkerhetsloven vil gi Sjøfartsdirektoratet nye hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr.



I dag foregår skipsregistrering hovedsakelig ved bruk av originale papirdokumenter. Lovendringen åpner for fullelektronisk og helautomatisk registrering av skip og rettigheter i skip i Norsk ordinært skipsregister (NOR), Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), og Skipsbyggingsregisteret (BYGG). endringen trer i kraft 1. januar 2024.



PAPIR FORTSATT MULIG

Fullelektronisk tinglysing vil være et tilbud som både næringen og privatpersoner kan benytte seg av. Det vil fortsatt være mulig å levere ethvert dokument til Skipsregistrene på papir.