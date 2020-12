Rederiet Selvåg Senior skal bygge nytt fiskefartøy

Den nye kombinerte ringnotsnurper/pelagisk tråler blir fullspekket av ny og grønn miljøteknologi. Illustrasjon: Skipsteknisk.

Rederiet Selvåg Senior AS fra Meløy har signert kontrakt med det tyrkiske verftet Cemre Shipyard for byggingen av en toppmoderne kombinert ringnotsnurper/pelagisk tråler, fullspekket av ny og grønn miljøteknologi.



Designet er utviklet i nært samarbeide og over lengre tid mellom reder og Skipsteknisk. Dette er det første nybygget av betegnelsen ST-136 LNG og er andre gang Skipsteknisk designer nybygg til rederiet Selvåg Senior. Selv om nåværende båt og den nye, er designet av Skipsteknisk til samme rederi – stopper likhetene her.



GOD PLASSUTNYTTELSE

I forskipet skal det inn en nyutviklet vertikal gasstank av stor diameter med volum på hele 350 kubikkmeter. Flytende naturgass (LNG) blir skipets primære energibærer. Den vertikale gasstanken er plassert i forskipet – et område som ofte er utfordrende å utnytte til det fulle på denne typen fartøy. Dette fører til veldig god plassutnyttelse som igjen gjør at fartøyets hoveddimensjoner ikke påvirkes i like stor grad som om tanken skulle bygges som en mer tradisjonell horisontal tank. Nybygget vil ha en over alt lengde på 79,5 meter og en bredde på 16,2 meter.



Flytende naturgass holder en temperatur på omtrent -160°C og må varmes opp til gassform som holder romtemperatur for å kunne brukes av hovedmotoren som drivstoff. Overskuddsenergi fra oppvarmingen vil gå til å vedlikeholde det nedkjølte sjøvannet (RSW) i lastetankene.



Overskuddsvarme fra eksos skal gjenvinnes og omdannes til å produsere ren elektrisitet. Nye Selvåg Senior blir det første nybygde fiskefartøyet i verden med denne teknologien! Kort oppsummert så vil minimalt med energi gå til spille.



BATTERIPAKKE

Det skal installeres en batteripakke på 1 MWh. Batteripakken erstatter på mange måter en dieseldreven hjelpemotor og skal være med på å flate ut belastningen på hovedmotoren under seilas og i tillegg være strømkilde ved landligge. Ved landligge vil skipet ha stor mottakskapasitet av klimanøytral strøm til opplading av batteripakken. Skipets elektriske plattform er basert på en «DC-grid»-løsning som gir full fleksibilitet i å utnytte hovedmotoren over hele sitt turtallsområde. Det kan enklest beskrives som en automatisk og mer effektiv handtering av skipets vekslende driftsmønster og vil i tillegg ha store innvirkninger på propelloptimalisering.



Alle disse tiltakene vil føre til et redusert utslipp som fiskeribransjen aldri har sett maken til. Totalt vil alle tiltakene stå for en samlet reduksjon av klimagassutslipp på hele 42 prosent sammenlignet med om nye Selvåg Senior skulle bygges med konvensjonell teknologi.



Nybygget skal rigges for pelagisk tråling og ringnotfiske med pumping både over siden og hekken. Alle vinsjer og fiskepumper vil være elektriske og retureffekter vil gå til batteribanken.



FLERE SAMARBEID

Både rederi og designer har vært involvert i flere samarbeid med SINTEF for å oppnå best mulig sirkulasjon og kjøling av lastetankene. Dette er en erfaring som vil komme godt med i utformingen av de 12 tankene som vil ha et totalt lastevolum på 2500 kubikkmeter.



Selvåg Senior AS sitt aktive engasjement har vært avgjørende i hele utviklingsprosessen som nå ligger bak nybygget, heter det i en pressemelding fra Skipstekniske.