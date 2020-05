Rederiforbundet med ny klimastrategi

Ampere med elektrisk fremdrift var den første av en rekke ferjer med ny teknologi. Nå skal norske redere ta ledeskap i kampen mot klimautfordringene. Foto. Enova.

Skipsfarten står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Nå vil norske rederier gå foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral.

Parisavtalens mål er å begrense global oppvarming til 1,5 grader. FNs klimapanel gir oss ti år på å halvere klimagassutslippene og mener de må ned til null innen 2050. Klimaendringene må tas på alvor. Skal vi lykkes i å bremse effekten, må vi omstille oss raskt.



Fire offensive klimamål

I regi av Norges Rederiforbund har norske rederier tatt grep ved å vedta fire ambisiøse mål nedfelt i en klimastrategi. De fire målene innebærer at medlemmene skal; kutte sine klimautslipp med 50 prosent per transportert enhet innen 2030, målt mot 2008. Fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Fra 2050 skal den norske flåten være karbonnøytral. Strategien innebærer også et internasjonalt forbud mot drivstoff-typer som ikke er karbonnøytrale, fra 2050.



- Norsk skipsfart går med dette foran i å sette høye ambisjoner for utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.



- Vi har høye ambisjoner, også på områder som i dag ikke har kommersielt tilgjengelige teknologiske løsninger. Vi tror ambisiøse mål vil bidra til å sette fart på en nødvendig utvikling. Dette innebærer at hele industrien i samarbeid med myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, må engasjere seg i å utvikle nye løsninger, sier han.



Bra for klimaet, bra for business

Norge har en unik maritim kompetanse, gjennom hele den maritime klyngen. Vi ser forretningsmessige muligheter ved å ta lederskap på utviklingen av nye løsninger i stor skala, som både vi og verden trenger. Dette vil redusere global oppvarming, gi renere luft, friskere hav og grunnlag for eksport av nye løsninger. På den måten skal man bidra til et bedre miljø, samtidig som vi skaper nye grønne arbeidsplasser langs hele kysten.



- Vi trenger ny teknologi og nye bærekraftige løsninger, og utviklingen må skje raskt, sier Solberg. Vi kan både nå verdens klimamål og realisere forretningsmessige muligheter for skipsfartsnasjonen Norge. Vi har allerede gjort mye, og nå vil vi gjøre enda mer, sier han.

Erna Solberg fikk overlevert Rederiforbundets klimastrategi av Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.Foto: Rederiforbundet-