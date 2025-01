Reduserer metanutslipp med ny EnviroPac-funksjonalitet fra Wärtsilä

CMA CGM er det første rederiet som bestiller Wärtsiläs nye EnviroPac-funksjonalitet for Wärtsilä 34DF-motorer med konstant turtall. Motorene skal installeres i åtte nye LNG-drevne containerskip. Foto Wärtsilä Corporation

Teknologikonsernet Wärtsilä har lansert den nye EnviroPac-funksjonaliteten for Wärtsilä 34DF dual fuel motorer med konstant turtall. EnviroPac er utviklet for å gi en betydelig reduksjon i metanutslipp, samtidig som motorens høye effekt opprettholdes og NOx-kravene i IMO Tier 3 overholdes.



Det franske shipping-selskapet CMA CGM har bestilt de første motorene med denne nye funksjonaliteten. Motorene skal installeres i åtte nye LNG-drevne containerskip som bygges ved Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding-verftet (SWS) i Kina. Motorordren til de to første skipene ble bestilt av Wärtsiläs joint venture-selskap, CWEC (Shanghai) Co., Ltd., (CWEC) i fjerde kvartal 2024.



OVERGANGSDRIVSTOFF

LNG spiller en viktig rolle som overgangsdrivstoff når skipsoperatører og -eiere nå etterstreber en mer bærekraftig drift, der LNG bygger bro mellom tradisjonelle marine drivstoff og fremtidige karbonnøytrale eller karbonfrie alternativer. Hovedkomponenten i LNG er imidlertid metan, og ved bruk som drivstoff kan det skje at små mengder metan slipper uforbrent ut i atmosfæren. På tvers av skipsfartsindustrien er reduksjon av metanutslipp en av de mest effektive metodene for å minske de totale drivhusgassutslippene fra motorer i løpet av de neste 10 årene, sammen med andre tiltak for å redusere CO2-utslipp.



Når motoren bruker LNG som drivstoff, halverer EnviroPac-funksjonaliteten metanutslippene sammenlignet med standard Wärtsilä 34DF-motorer. Dette skjer uten å endre den eksisterende ytelsen på 520 kW per sylinder. I tillegg til miljøfordelene, vil utslippsreduksjonen også gi lavere kostnader ved drift i EU-farvann, da mindre utslipp straffes mildere av både EUs kvotehandelssystem (ETS) og FuelEU Maritime (FEUM). EnviroPac-funksjonaliteten er tilgjengelig både for nye motorer og som ettermontering til de seneste versjonene av Wärtsilä 34DF med NOx-rensing (SCR).



VIKTIG UTVIKLING

– Dette er en svært viktig utvikling som vil gi betydelige fordeler for driften vår. Vi jobber hardt for å minimere miljøavtrykket fra hele flåten vår, og denne nyeste teknologien fra Wärtsilä er en sterk støtte til denne innsatsen, sier Xavier Leclercq, visepresident for nybygg i CMA CGM.



Samtlige av de åtte LNG-drevne skipene, som alle får en containerkapasitet på 9200 TEU, vil være utstyrt med Wärtsilä 34DF EnviroPac-motorer. De får også rensesystemer for NOx basert på SCR-teknologi. Det første Wärtsilä-utstyret skal leveres til verftet tidlig i 2026.



– Vi er stolte over å lansere denne nye EnviroPac-funksjonen for vår allerede effektive Wärtsilä 34DF-motor. Det lange samarbeidet vi har hatt med CMA CGM styrkes ytterligere gjennom denne ordren, og vi utfyller deres visjon om aktivt å oppnå bærekraft gjennom hele flåten, kommenterer Stefan Nysjö, visepresident for Power Supply i Wärtsilä Marine.