Refser regjeringens drukningsforebyggingsarbeid

Om Flyte

Flyte er en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge.

Organisasjonen har i dag 18 medlemsorganisasjoner som alle jobber med drukningsforebygging på ulike måter.

Flyte skal være en aktiv og ledende pådriver i drukningsforebyggende arbeid.

Flyte skal gjennomføre informasjonstiltak, kampanjer og opplæring innen drukningsforebygging – som et ledd i en samordnet innsats mot drukningsulykker.

– Det er nå snart halvannet år siden regjeringen vedtok nullvisjonen for drukning og lanserte arbeidet med en handlingsplan. Det er lite som tyder på at handlingsplanen er nært forestående, til tross for at statistikken tydelig peker på nødvendigheten av handling. Det grenser til uansvarlighet, sier Siv Jensen, politisk rådgiver i Flyte.I påvente av en handlingsplan mener Flyte det likevel er mye regjeringen kan gjøre, og at man må bruke læringen fra trafikksikkerhetsarbeidet de siste 20 årene som utgangspunkt. Særlig viktig er det å starte det systematiske analysearbeidet.– Ulykkesanalysegruppene Statens vegvesen etablerte i 2005 har spilt en avgjørende rolle i å forstå hvorfor dødsulykker skjer og hvordan de kan forebygges. Det er avgjørende at vi får noe tilsvarende for drukningsulykker, og det er kritisk at dette iverksettes nå, sier daglig leder i Flyte, Mia Bergmann.I tillegg til å være kritisk til sendrektigheten i myndighetenes arbeid, etterlyser Flyte også dialog og ønske om samarbeid fra regjeringen. Organisasjonen representerer det meste av fagekspertise innen drukningsforebygging i Norge, men opplever at det har vært begrenset vilje fra regjeringen til å utnytte denne viktige kompetansen.– Med unntak av noen få møter har regjeringen i liten grad vist interesse for å jobbe med de som kan mest om drukningsforebygging. Vi har på eget initiativ gitt en rekke innspill, men skal vi lykkes med å redusere antallet drukningsulykker, må vi jobbe tett og på tvers av ulike sektorer. Myndighetene spiller en avgjørende rolle i å få til dette på en god måte. Våre 18 medlemsorganisasjoner er klare til å bidra, og vi har det meste av kompetansen som kreves, fortsetter Bergmann.Mens regjeringen tar seg god tid, håper Flyte at de andre partiene på Stortinget ser nødvendigheten av at det må handles nå. Organisasjonen håper særlig at et slikt engasjement kan gi seg utslag i revidert statsbudsjett for 2025 og neste års statsbudsjett.– Årets budsjett viste i liten grad tegn på at regjeringen tar drukningsforebyggingsarbeidet på alvor. Med et stortingsvalg foran oss denne høsten håper vi politikere i andre partier kan løfte frem nødvendigheten av å gjøre noe nå. Hvis ikke frykter vi at den dystre trenden fra 2024 bare vil fortsette i årene som kommer, sier Jensen.