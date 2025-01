Refusjonsordningen for marint avfall deler ut 3 millioner

Om Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling.

Foreningen skal både forebygge forsøpling og bidra opprydding av søppel.

Hovedoppgaven er å engasjere frivillige til opprydding av eierløst avfall, og et av vde viktigste tiltak er Strandryddeuka som er Norges største kollektive ryddedugnad.

– Det er flott at alle som har søkt Refusjonsordningen får penger utbetalt, forteller prosjektleder for Refusjonsordningen John Harald Sand.Den totale refusjonssummen endte på 3 186 083 kroner, som betales ut til 19 avfallsselskap og 28 frivillige aktører.– Ordningen dekker kostnader knyttet til rydding av 691 tonn avfall i 2024, og dette gir en gjennomsnittlig kilopris på kr. 4,61, sier Sand.Refusjonsordningen finansieres via tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling, som administreres av Miljødirektoratet. Hold Norge Rent har administrert Refusjonsordningen siden 2016.Refusjonsordningen for eierløst marint avfall skal sikre at alle som bidrar til frivillig opprydding av marin forsøpling, kan få dekket kostnadene til transport, mottak og behandling av avfallet.Ordninger dekker også lokal transport av frivillige, servering til frivillige på ryddeaksjon og utgifter til reparasjon og tap av utstyr under en frivillig ryddeaksjon.