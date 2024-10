- Regjeringen bør trekke mineral-forslag

Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

- Regjeringen bør trekke tilbake forslaget om utlysning av områder for mineralvirksomhet på havbunnen. Alternativt bør samtlige SVO-områder fjernes fra utlysningen i denne konsesjonsrunden. Nåværende forslag kan være i strid med føre-var prinsippet, slik dette kommer til uttrykk i grunnloven og naturmangfoldloven, sier Hanna Bauge, rådgiver i Fiskebåt.



I Fiskebåt sin høringsuttalelse til Energidepartementet blir det vist til at det siden konsekvensutredningen i 2022-2023 ikke er lagt frem ny, oppdatert kunnskap eller gjennomført miljøkartlegging i områdene som har gitt rådgivende faginstitusjoner grunnlag til å foreta en ny vurdering om utvinningen av mineraler kan gjøres miljømessig forsvarlig.



– Prosessen så langt viser dessverre at norske myndigheter og politikere har valgt å unnlate å følge faglige råd. Dette er alvorlig og beklagelig, sier Bauge.



MANGLER GRUNNLAGSDATA

Hun mener at regjeringen, etter å ha trukket tilbake utlysningen, bør gjennomføre et kartleggingsarbeid, og gi rådgivende forskningsinstitusjoner nødvendig grunnlagsdata til å foreta en vurdering om dette vil være forsvarlig.



– Basert på disse resultatene kan regjeringen foreta en ny vurdering om utlysning av første konsesjonsrunde. Dersom regjeringen likevel velger å gå videre med første konsesjonsrunde - uten nødvendig grunnlagsdata – så må samtlige SVO-områder (Særlig verdifulle og sårbare områder) tas ut av forslaget, basert på en føre-var tilnærming, sier Bauge.



MÅ BEGRENSES

Fiskebåt mener at de foreslåtte områdene er for store for en første konsesjonsrunde, og mye større enn nødvendig for data- og kunnskapsinnhenting i disse dyphavsområdene.



- Dersom en fremtidig mineralvirksomhet skal gjøres skrittvis, kunnskapsbasert og rasjonelt, slik regjering har uttalt, bør områdene begrenses betydelig i denne runden. Slik begrensning bør gjøres i samråd med rådgivende faginstitusjoner, seier Bauge.



Fiskebåt mener at alle SVO-områder bør utelates i denne runden, frem til det foreligger ytterligere kunnskap som tilsier at dette vil være forsvarlig. Eventuell avgjørelse om å tillate leting og utvinning innenfor disse SVO-områdene må i det minste legges frem for godkjenning hos fagmyndigheten, med tilslutning fra rådgivende faginstitusjoner.



FORBUDT Å DRIVE FISKE

– Vi stiller fremdeles spørsmål ved at det skal lyses ut områder for mineralvirksomhet i områder hvor det ikke er tillatt å fiske med bunnberørende redskaper av hensyn til de unike og sårbare bunnsamfunnene i dyphavet. Det er også uheldig og uryddig av regjeringen og norske myndigheter å lyse ut første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet før Norge har bestemt hvordan 30 prosent av våre havområder skal vernes i tråd med våre forpliktelser etter Naturavtalen, sier Bauge.