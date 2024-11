Regjeringen vil sikre norsk kompetanse til sjøs

Regjeringen vil bidra til at flere søker seg til nautikkutdanning. Ved å gjøre tilpasninger i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, legges det til rette for at utdanning og praksis er et sammenhengende løp. Dette gjør det lettere for rederier å ta imot studenter.



– Maritim næring er viktig for Norge, og norske sjøfolk har høy kompetanse.

Når vi utdanner morgendagens sjøfolk, er både teori og praktisk erfaring viktig. Det er tydelig at et sammenhengende utdanningsløp er attraktivt, og det at studentene har dette tilbudet kan ha en positiv effekt på rekrutteringen til maritim næring. Det er det viktig for meg å støtte opp om, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.



BLITT GODT TATT IMOT

Høgskulen på Vestlandet etablerte høsten 2022 et pilotstudieprogram i nautikk hvor kadettiden (praksistiden) inngår i studieløpet. Dette pilotprogrammet har blitt godt tatt imot av studenter og rederiene. For at disse studieplassene kan anerkjennes som opplæringsstillinger, ble det gjort en midlertidig tilpasning i kravet om opplæringsstillinger i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Regjeringen har nå besluttet å forlenge denne tilpasningen, slik at den også gjelder kullet med oppstart 2025. Dette skal gjøre det lettere for rederier å ta imot studenter.



KONKURRANSEFORTRINN

– Dyktige sjøfolk med høy kompetanse er et konkurransefortrinn for norsk maritim næring. Det er viktig for regjeringen å støtte opp om utdanningsinstitusjonene som jobber for å videreutvikle de maritime utdanningsprogrammene. Derfor har vi gjort tilpasninger i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk som skal bidra til at institusjonene kan satse på pilotprogrammer, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.



Om nautikkutdanningen